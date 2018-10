Salvini | Italia non ha bisogno di aiuti esterni | manovra darà stabilità

Luca Zaia prossimo commissario italiano a Bruxelles?/ L’idea di Matteo Salvini in vista delle Elezioni Europee : Luca Zaia prossimo commissario italiano a Bruxelles: l'idea di Matteo Salvini per rilanciare la Lega con respiro sempre più europeo. Le mosse verso le Elezioni Europee 2019(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:30:00 GMT)

Salvini : "L'Ue insiste con gli schiaffoni? Viene voglia di dare più soldi agli italiani" | Berlino : sosteniamo la Commissione : Il vicepremier leghista: "Siamo qua per lavorare, migliorare lavita degli italiani. Da Bruxelles dicono solo che non bisognatoccar la legge Fornero. Si commenta da sola. C'e' un attaccoall'economia italiana. Andiamo avanti. Non cambiamo qualcosa per la letterina"

Salvini accusa i "burocrati" Ue : euro "Attacco all'economia italiana" : 'È un attacco all'economia italiana' . Matteo Salvini si scaglia contro i vertici di Bruxelles che ieri hano bocciato la manovra economica presentata dall'Italia la scorsa settimana. 'Noi non solo non cambiamo la ...

Manovra - Salvini : 'Dall'Ue un attacco all'economia italiana' | Berlino : 'Noi sosteniamo il lavoro della Commissione' : ... questi sono importanti presupposti per quello che vogliamo tutti, e cioè un sviluppo positivo e sostenibile dell'economia per i cittadini", ha aggiunto.

Manovra - Salvini categorico : “Noi siamo con gli italiani - la manovra non cambierà” Bruxelles avvertita : manovra Salvini, “siamo qui per migliorare la vita degli italiani” l’UE è avvertita manovra Salvini ha ribadito «se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani». «Tutte le manovre passate», ha continuato, «hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi di euro» «Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che ...

Manovra - Salvini : 'Dall'Ue attacco all'economia italiana' - : Il vicepremier commenta la bocciatura da parte di Bruxelles : "Possono mandare 12 letterine da qui a Natale", ma la Manovra "non cambia". E rilancia: "Se insistono a tirare schiaffoni a caso mi ...

Manovra - Salvini contro Bruxelles : 'se insistono - darò più soldi agli italiani' : Le stesse fonti del Tesoro hanno precisato che il dialogo con Bruxelles comunque continua in modo aperto e costruttivo sottolineando che la politica per la crescita è - ad avviso del Governo - la ...

