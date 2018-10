Salvini | imprenditori hanno resistito | nostro impegno andare avanti

Ma perché Salvini che si occupa di Interno è andato a parlare agli imprenditori in Russia? : ... visto che il progetto di cui parlava è praticamente bloccato e che l'unico capitolo chiuso, nel 2006 , !, , riguarda quello relativo a Scienza e Ricerca! Il ministro dell'Interno Salvini è andato in ...

Salvini vola a Mosca : "Incontro centinaia di imprenditori italiani che resistono" : Questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini è volato a Mosca per l'Assemblea generale di Confindustria Russia.Una visita importante che servirà al governo italiano per ribadire la volontà dell'esecutivo di garantire la tutela del business fra Roma e Mosca e impegnarsi sul fronte delle sanzioni. In questi anni di blocco del commercio con la Russia, infatti, l'Italia ha già perso sette miliardi. Ma il problema qui non è "solo" la ...

Salvini a Mosca il 17 - a incontro con imprenditori : Mosca, 5 ott., askanews, - Il ministro dell'Interno e vice presidente del Consiglio Matteo Salvini sarà a Mosca il 17 ottobre per un incontro con gli imprenditori, una settimana prima della visita del ...

Salvini - Parenzo : “Mai lavorato in vita sua. Successo? Dalla sua ha i piccoli imprenditori spaesati e le partite Iva” : “Salvini ha sempre fatto politica. A differenza di Berlusconi, che alle spalle aveva un impero, non ha mai lavorato in vita sua. Il segreto del suo Successo? Rappresentare i piccoli imprenditori spaesati e le partite Iva”. Così il giornalista David Parenzo, ospite a Coffe Break, su La7, su Matteo Salvini. “Il suo colpo di genio è stato trasformare una Lega padana in una Lega sovranista“. Video La7 L'articolo Salvini, ...