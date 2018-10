notizie.tiscali

: SALVIAMO LA VITA AD ALESSANDRO MARIA! Alessandro Maria è un bambino affetto da una grave malattia: ha urgentemente… - N_DeGirolamo : SALVIAMO LA VITA AD ALESSANDRO MARIA! Alessandro Maria è un bambino affetto da una grave malattia: ha urgentemente… - Adnkronos : 'Salviamo Alessandro': caccia al donatore di midollo - BucetiPaola : RT @Adnkronos: 'Salviamo Alessandro': caccia al donatore di midollo -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) AdnKronos, - Corsa contro il tempo per salvareMaria. Il bimbo di appena un anno e mezzo è affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica, "comunemente conosciuta in medicina come HLH: malattia ...