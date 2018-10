Salvatore Mannino | indagato l' imprenditore ritrovato in Scozia | per i pm finge di aver

INDAGATO Salvatore Mannino - L‘IMPRENDITORE ‘SMEMORATO’/ “Forse simula” : tutti i misteri sulla scomparsa : SALVATORE MANNINO, l’imprenditore scomparso sta simulando? Ultime notizie, indagine in corso da parte delle forze dell'ordine, forse l'uomo originario della provincia di Pisa sta fingendo(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Salvatore Mannino - l’imprenditore ‘smemorato’ di Lajatico forse finge : procura di Pisa apre fascicolo d’indagine : È indagato per una serie di reati Salvatore Mannino, l’imprenditore di Lajatico, in provincia di Pisa, scomparso lo scorso settembre e ritrovato privo di memoria in Scozia il 19 ottobre. Non è ancora chiaro però quali siano i reati contestati. Secondo l’Ansa il 52enne sarebbe accusato di procurato allarme e violazione degli obblighi di assistenza familiare, mentre per il Corriere della Sera l’accusa sarebbe di simulazione di ...

Salvatore Mannino trovato in Scozia. "Non parla più l'italiano. Non sa chi è" : Di Salvatore Mannino si erano perse le tracce il 19 settembre. L'imprenditore toscano era sparito nel nulla dopo aver accompagnato i figli a scuola, come faceva ogni giorno. Come riportano i media scozzesi, il 20 settembre l'uomo è stato ritrovato accasciato al suolo nella cattedrale di St.Giles, a Edimburgo in Scozia.Come riporta il The Times, Mannino sarebbe ricoverato nell'ospedale della capitale scozzese dal 20 settembre, giorno ...

Scomparso da un mese - ritrovato a Edimburgo l’imprenditore Salvatore Mannino : ma è ancora mistero : L'uomo era sparito nel nulla dopo essere uscito da casa a Lajatico, in provincia di Pisa. Aveva lasciato un biglietto cifrato. Il messaggio conteneva due sequenze numeriche che, se trasformate in lettere, riportava la frase "Perdonami, scusa".Continua a leggere