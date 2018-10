huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Salvatore Manissimo, imprenditore toscano trovato in Scozia è indagato: 'Forse simula di aver perso la memoria' https:/… - marielladidi : RT @HuffPostItalia: Salvatore Manissimo, imprenditore toscano trovato in Scozia è indagato: 'Forse simula di aver perso la memoria' https:/… - HuffPostItalia : Salvatore Manissimo, imprenditore toscano trovato in Scozia è indagato: 'Forse simula di aver perso la memoria' -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)Mannino, l'riin, è statoper simulazione di reato. Lo riporta il Corriere della sera, secondo cui le autorità di Edimburgo stiano indagando su di lui, non convinti dalla sua versione dei fatti: l'uomo, scomparso un mese fa dall'Italia, è stato riin una chiesa, apparentemente senza memoria. Parla solo un inglese elementare e dice di non riconoscere moglie e figli. Un racconto che non convince anche la procura di Pisa, che ha aperto un fascicolo. Il sospetto è che possa coprire qualcuno o qualcosa. Si legge sul Corriere della sera:Prima di scomparire dalla casa di famiglia, Mannino aveva lasciato una valigetta con 10.500 euro in contanti e un foglio con una sequenza numerica, un codice segreto che era stato decifrato dal figlio maggiore Filippo, 18 anni, studente di ingegneria aerospaziale alla ...