Salvate i pesci

vanityfair

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Frances70961355 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - GanT85 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Sean Penn, LampugnaLeila George, Tonno a pinna giallaCressida Bonas, PalomboLincoln Younes, Red snapperNatalie Madueño, Merluzzo bianco del BalticoNina Hoss, AnguillaParis Jackson, Pesce reJosh Brolin, GuaracupaSono passati quasi dieci anni da quando l’attrice Greta Scacchi si è innamorata dei. E ha contagiato un mucchio di gente in questa passione. «Non facile: inon sono carini come i panda, non sono morbidi come pupazzi di peluche, né fieri come tigri o leoni. Sono viscidi, puzzano e, insomma, fanno un po’ schifo», mi dice al telefono, ridendo. «Ma dobbiamo amarli e proteggerli, perché dipendiamo gli uni dagli altri». Nel 2009, in uno studio fotografico di Londra, Greta si spogliò abbracciata a un merluzzo che era «pesantissimo e scivolosissimo». Nell’edizione della nuova campagna Fishlove scattata a Los Angeles da Alan Gelati, che presentiamo in queste pagine, c’è una ...