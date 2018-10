Salone dell' auto di Parigi 2018 | forme e tecnologia

La Calabria va in scena al Salone Internazionale dell'Alimentazione di Parigi : ... nei prossimi mesi si terrà un secondo appuntamento dedicato allo stesso tema ed allo stile di vita sano, volto a richiamare prestigiosi studiosi ed esperti del settore di tutto il mondo. I ...

"Il nuovo Salone dell'Auto sulla Mobilità" : ... quello ancora a Torino Esposizioni e non la pallida copia di quello del Valentino, era la vetrina scintillante dell'economia torinese che ruotava attorno all'auto. Il Vtm, Vehicle and Trasportation ...

A Cuneo debutta "Wooooow!" - Salone dell'orientamento alla scuola e al lavoro : iniziato il countdown per Wooooow, il salone di orientamento alla formazione ed al lavoro organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Cuneo con il patrocinio della Camera di Commercio di Cuneo, ...

Sfilata di campioni di oggi e di ieri per il Premio Estra per lo sport In Salone comunale Giamcarlo Antognoni - Maurizia Cacciatori e Gabriele Detti sono stati gli ospiti d'onore delle cerimonia : Si confermano questi i valori e i temi protagonisti della II edizione del Premio giornalistico 'Estra per lo sport: raccontare le buone notizie', promosso da Estra in collaborazione con Ussi , Unione ...

Salone di Parigi - un pieno di emozioni. Sugli stand tanti modelli inediti e ricchi di tecnologia : Parigi - Nella città dove le luci non si spengono mai, va in scena il Salone più antico del mondo. Il Mondial de l'Automobile di Parigi nacque infatti nel 1898, compie dunque 120...

EurHop - il giro del mondo in 800 birre : dal 12 al 14 ottobre il Salone internazionale della birra artigianale : Le curiosità dal mondo. Tra le proposte più particolari alcune birre che 'vengono dal freddo': da quelle prodotte con il Kveik - un particolare lievito tramandato da generazioni nelle fattorie ...

PALAZZO MUNICIPALE - Fino al 19 ottobre nel Salone d'Onore. A cura dell'Aeronautica Militare in collaborazione con il Servizio comunale ... : Aperta la mostra fotografica '100 anni di aviazione - dalla Grande Guerra e dal campo volo di Poggio Renatico alla conquista dello Spazio' 09-10-2018 / Giorno per giorno Si intitola " 100 anni di ...

Padovafiere : al via da domani 'Casa su misura' - Salone dell'abitare (2) : (AdnKronos) - L’altra macro sezione di Casa su misura riguarda l’Edilizia: 3 i padiglioni dedicati ai prodotti e alle soluzioni per i lavori edili e per il restauro, con componentistica, pavimentazioni, rivestimenti, infissi, sistemi di isolamento, impianti di climatizzazione, scale interne ed ester

Padovafiere : al via da domani 'Casa su misura' - Salone dell'abitare : Padova, 5 ott. (AdnKronos) - Sabato 6 ottobre alle 10 in Fiera a Padova apre la 27^ edizione di Casa su misura – salone dell’abitare, che durerà fino a domenica 14. Con 6 padiglioni e 400 aziende in gran parte trivenete, è la più grande esposizione di arredamento e articoli per l’edilizia presente n

Alcantara "veste" gli interni delle ibride esposte al Salone di Parigi : I costruttori che hanno presentato a Parigi i loro modelli ibridi hanno scelto il materiale "made in Italy" che offre...

Parco Valentino - un Salone delle persone oltre che dell’auto. Ecco come sarà : In un periodo in cui i saloni auto “formato classico” stanno perdendo appeal e si devono reinventare se vogliono sopravvivere, Ecco che realtà come quella del Parco Valentino prendono il sopravvento e sembrano affermarsi come nuove formule vincenti. Molto più simile a Goodwood e a Pebble Beach, è stata presentata oggi a Milano, al Castello Sforzesco, la quinta edizione di quello che sembra preannunciarsi un nuovo happening. Una manifestazione ...

Salone della CSR - de Bortoli : "Sostenibilità decisiva per attrarre investimenti futuri" : Due giorni per spiegare l'importanza della sostenibilità per l'impresa e per il mondo che le ruota attorno. E' questo l'obiettivo del Salone della CSR , organizzato ogni anno dall' Università Bocconi ...

FS Italiane al Salone della CSR declina la sostenibilità nell'operatività delle ferrovie : Anche quest'anno il Salone della CSR e dell'Innovazione sociale , organizzato annualmente dall' Università Bocconi di Milano , ha offerto ampi spunti di riflessione agli intervenuti. La sesta edizione ...

Salone CSR - CNH Industrial mette la sostenibilità al centro della strategia : I concetti di sostenibilità , valore condiviso e reputazione sono stati al centro di una serie di seminari organizzati nella sede dell' Università Bocconi di Milano, nel corso della due giorni ...