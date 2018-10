Sabato 27 Ottobre Opening Party della nuova discoteca di Lido di Camaiore

Il Segreto Anticipazioni : da lunedì 29 ottobre a Sabato 3 novembre 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap spagnola di Canale 5 per la settimana a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre.

Una Vita Anticipazioni : da lunedì 29 ottobre a Sabato 3 novembre 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap spagnola per la settimana a cavallo tra fine ottobre e inizio novembre.

Beautiful Anticipazioni Americane : da lunedì 29 ottobre a Sabato 3 novembre 2018 : Tutte le trame della soap di Canale 5 per la settimana a cavallo tra il mese di ottobre e quello di novembre.

UNITN * CERIMONIA DI LAUREA : La cerimonia si svolgerà a Trento in Piazza Duomo - Sabato 27 ottobre - : ... Cibio Centro di Biologia Integrata; Economia e Management; Fisica; Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica; Ingegneria Industriale; Ingegneria e Scienza dell'Informazione; Lettere e Filosofia; ...

Portobello - da Sabato 27 ottobre su Rai 1 con Antonella Clerici : “la mia sfida più grande” : Antonella Clerici riporta su Rai 1 il mitico Portobello: trasmissione cara al pubblico della Rai che racconta storie di gente comune. A condurlo negli anni ’70 fu lo straordinario Enzo Tortora, che con garbo e delicatezza entrava nelle case degli italiani. Portobello 2018, da sabato 27 ottobre su Rai 1 Antonella Clerici, conduttrice di quest’edizione rinnovata di Portobello, afferma che l’appuntamento con il nuovo show sarà al sabato sera ...

Analisi Auditel : La serata di Sabato 20 ottobre 2018 fra Tu si que vales - Ulisse su Sissi ed i Topi di Albanese : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre vicina alla soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che arriva a sfiorare la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia dell'8% di share, con la linea di Rete 3 che la tocca con Le parole della settimana. L'access time vede davanti la curva blu di Soliti ignoti ...

Ascolti tv Sabato 20 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ulisse - Il piacere della scoperta: Alla corte di Sissi 4.453.000 telespettatori, share 22,5%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles 1.178.000, 5,5%. N.C.I.S. New Orleans ha registrato 1.004.000 telespettatori, share 4,8%. Su Rai 3 I Topi ha registrato 1.053.000 telespettatori, share 4,9%. Su Canale 5 Tu sì que vales (live) ha registrato un netto di 5.123.000 telespettatori, share 29,6%. Su Italia 1 Il film Shrek ...

Ascolti TV | Sabato 20 ottobre 2018. Tú sí que vales 29.6% - Ulisse chiude in crescita (22.5%). Risultato eccezionale per la Pallavolo (6 - 3 mln – 36.1%) : Rudy Zerbi e Maria De Filippi Su Rai1 – dalle 21.29 alle 23.47 – l’ultimo appuntamento con Ulisse, dedicato alla Principessa Sissi, ha conquistato 4.453.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale 5 la quinta stagione di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 5.123.000 spettatori pari al 29.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.178.000 spettatori pari al 5.5% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto ...

Programmi TV di stasera - Sabato 20 ottobre 2018. Alberto Angela saluta «alla corte di Sissi» : Alberto Angela - Ulisse Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il Piacere della Scoperta Alla corte di Sissi: La quarta e ultima puntata del programma condotto da Alberto Angela è dedicata all’imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come la principessa Sissi. Ripercorrendo la vita di questo affascinante e controverso personaggio storico, Angela guiderà i telespettatori in un viaggio nei fastosi palazzi di corte della dinastia ...

VIDEO Serie A - gli highlights e i gol degli anticipi di Sabato 20 ottobre. Udinese-Napoli - Juventus-Genoa e Roma-Spal : sabato 20 ottobre si sono giocati tre anticipati validi per la nona giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Il Napoli ha sconfitto l’Udinese per 3-0 e si è portato a quattro punti di distacco dalla Juventus che invece è stata bloccata sul pari dal Genoa nonostante il gol di Cristiano Ronaldo. La giornata si era aperta con la clamorosa sconfitta casalinga della Roma contro la SPAL. Di seguito i VIDEO con tutti gli highlights e i gol ...

Stasera in TV : i Film di Oggi Sabato 20 Ottobre 2018 : Film Stasera in TV: Poliziotti Fuori, Attacco al Potere, High Crimes - Crimini di stato, Un giorno per caso, Kickboxer: Retaliation, Shrek Terzo

Meteo Italia LIVE - è un Sabato 20 Ottobre mascherato d’Estate : sole e caldo anomalo in tutto il Paese [LIVE] : Meteo Italia LIVE – Splende il sole e fa caldo in tutt’Italia oggi, Sabato 20 Ottobre 2018, con temperature eccezionalmente elevate da Nord a Sud, ben superiori rispetto alle medie del periodo. La Regione più calda è la Campania, ma anche in Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna abbiamo un clima tipicamente estivo. Le temperature, infatti, hanno raggiunto addirittura +29°C a Mondragone, +28°C a Battipaglia e Altavilla ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 20 e lunedì 22 ottobre 2018 : anticipazioni puntata 573 di Una VITA di sabato 20 e lunedì 22 ottobre 2018: Cayetana rivela agli amici chi è davvero e accusa Teresa di aver ingannato tutti; a quel punto la maestra si infuria e Mauro deve così portarla via. Antoñito convince Ramon che i suoi affari in borsa non sono illegali, tuttavia i giornali segnalano un grosso crollo in borsa e di conseguenza Antonio inizia a tremare… Quando Jaime annuncia a Samuel che sposerà ...