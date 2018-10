Russia | Putin assegna ai militari un nuovo compito

CONTE IN Russia : PUTIN CI SALVERÀ?/ Il ‘nodo’ titoli di Stato e l’invito : “vorremmo di nuovo G8 con Mosca” : CONTE a Mosca: nasce l’asse Italia-RUSSIA. Ultime notizie, PUTIN e il Cremlino a fianco del governo. Probabile "appoggio" del Fondo russo all'acquisto di Btp italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 17:45:00 GMT)

Conte in Russia : Putin “no remore ad acquisto titoli Stato italiani”/ Università Mosca : “fiducia in Governo” : Conte a Mosca: nasce l’asse Italia-Russia. Ultime notizie, Putin e il Cremlino a fianco del governo. Probabile "appoggio" del Fondo russo all'acquisto di Btp italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 13:50:00 GMT)

Conte vola da Putin : "Via sanzioni alla Russia' e firmano 13 accordi commerciali per 1 - 5 mld di euro : " L'economia italiana ha buone basi e siamo sicuri che i problemi con la Commissione europea saranno risolti" ha sostenuto Conte. "Non sono venuto in Russia a chiedere al presidente Putin di ...

Conte vola da Putin : "Via sanzioni alla Russia e firmano 13 accordi commerciali per 1 - 5 mld di euro : " L'economia italiana ha buone basi e siamo sicuri che i problemi con la Commissione europea saranno risolti" ha sostenuto Conte. "Non sono venuto in Russia a chiedere al presidente Putin di ...

Italia-Russia - Putin regala a Conte bottiglia di vodka : Roma, 24 ott., askanews, - Al termine della visita al Cremlino, il presidente russo Vladimir Putin ha regalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte una bottiglia di vodka. 'Questa visita a Mosca ...

Putin : la Russia cerca di creare condizioni più favorevoli per gli investitori stranieri - : La Russia cerca di creare le condizioni più favorevoli per gli investitori stranieri, in alcune regioni viene conferita loro una grande preferenza, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. "In ...

Conte da Putin : “Sanzioni da superare”. Firmati 13 accordi commerciali Italia-Russia : «L’Italia è un nostro partner economico importante. Con Conte ci siamo concentrati sulla cooperazione nel settore commerciale e sugli investimenti». A parlare durante la conferenza stampa con il premier italiano Giuseppe Conte è il presidente russo Vladimir Putin. «Con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che è qui in Russia per...

Putin e Conte coesi nel rafforzare la cooperazione Russia-Italia : "rafforzare la cooperazione industriale è un dovere per noi, tenuto conto della naturale complementarietà tra l'economia italiana e russa", ha dichiarato poi Conte annunciando la firma di numerosi ...

Putin riceve Conte : “L’Italia partner economico importante della Russia” : «L’Italia è un nostro partner economico importante. Con Conte ci siamo concentrati sulla cooperazione nel settore commerciale e sugli investimenti». A parlare durante la conferenza stampa con il premier italiano Giuseppe Conte è il presidente russo Vladimir Putin. «Con il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, che è qui in Russia per...

Conte a Putin : amicizia solida Italia-Russia nonostante difficoltà : Mosca, 24 ott., askanews, - 'amicizia solida che va ben oltre le difficoltà del momento'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando il presidente Vladimir Putin al Cremlino, ...

Putin - parla lo stratega Dmitrij Suslov : 'Missili Usa in Polonia? Per la Russia sarebbe un atto di guerra' : Parola di Dmitrij Suslov , stratega di Vladimir Putin , direttore del Centro di studi europei e internazionali della Scuola superiore di economia di Mosca. In una intervista a il Corriere della Sera ...

Usa vs Russia - Cremlino : “pericoloso addio Trump a trattato nucleare“/ Terza guerra mondiale - Putin reagisce : Trump "Usa via dall'accordo nucleare con la Russia”. Ultime notizie, nuova guerra Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:05:00 GMT)

VLADIMIR PUTIN : “ISIS HA 700 CITTADINI UE E USA IN OSTAGGIO IN SIRIA”/ “Russia non aumenterà le tensioni” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo PUTIN, forze dell'Isis avrebbero preso in OSTAGGIO circa 700 persone tra cui molti CITTADINI europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:39:00 GMT)

Putin rivendica : grazie alla Russia situazione mondiale più equilibrata : Sochi, 18 ott., askanews, - Si sente dalla parte giusta della storia, Vladimir Putin, e convinto che il futuro gli darà ragione. Sulla Siria, sul conflitto in Ucraina, sugli armamenti e l'economia, anche sulla globalizzazione e i suoi evidenti limiti. E puntando il dito contro la globalizzazione, chiamata in causa per la strage di ieri …