Rugby – Zebre pronte per la sfida contro Edimburgo | ecco i convocati per la sfida di

Rugby - Test Match novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...

Rugby – Violi costretto al forfait - Padovani rientra alle Zebre : ItalRugby: forfait per Marcello Violi, Padovani rientra alle Zebre per proseguire il recupero Il mediano di mischia Marcello Violi non prenderà parte alla finestra internazionale di novembre: il venticinquenne numero nove delle Zebre Rugby Club, 16 apparizioni con la maglia della Nazionale Italiana Rugby, ha subito la lussazione della spalla nel match di Challenge Cup contro Bristol di sabato scorso e verrà sottoposto in giornata ad esami ...

Rugby – EPCR Challenge - le Zebre non lasciano scampo ai Bristol Bears - inglesi battuti 20-17 : Ottima vittoria per le Zebre contro gli inglesi dei Bristol Bears, i padroni di casa si impongono con il punteggio di 20-17 Ad una settimana di distanza dalla gara di andata giocata sabato scorso in Inghilterra, le Zebre hanno ospitato i Bristol Bears allo Stadio Lanfranchi di Parma nel secondo turno del girone 2 della coppa europea EPCR Challenge Cup. I bianconeri hanno schierato 11 Azzurri nel XV iniziale alla ricerca dei primi punti ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : arriva la rivincita - le Zebre battono Bristol allo scadere! : Tornano a vincere le Zebre: dopo ben quattro sconfitte consecutive al Lanfranchi di Parma la franchigia italiana torna al successo battendo nella rivincita di Challenge Cup 2018-2019 Bristol, che settimana scorsa si era imposto in casa per 43-22. Il risultato odierno è di 20-17 e arriva al termine dell’ennesimo match combattutissimo che vede spuntarla le Zebre proprio allo scadere: c’è ancora la possibilità di giocarsi il passaggio ...

Rugby – Challenge Cup : undici azzurri nel XV iniziale delle Zebre che sfidano Bristol a Parma : Nella giornata di domani le Zebre apriranno la loro stagione interna della EPCR Challenge Cup ospitando i Bristol Bears: undici azzurri nel XV iniziale della formazione italiana Lo Stadio Lanfranchi è pronto ad ospitare le coppe europee di Rugby anche per la stagione 2018/19: domani infatti le Zebre apriranno la loro stagione interna della EPCR Challenge Cup ospitando i Bristol Bears. La gara è valida per il secondo turno del girone 4 ...

Rugby – Renato Giammarioli racconta il suo stile : le parole della terza linea delle Zebre : La terza linea Renato Giammarioli racconta il suo stile di Rugby La terza linea dello Zebre Rugby Club e della nazionale italiana Renato Giammarioli è pronto al rientro in campo. Il dopo essersi infortunato allo Stadio Lanfranchi nella vittoria dei bianconeri contro i gallesi Cardiff Blues del 15 Settembre scorso, il 23enne è pronto a fare il suo esordio stagionale nella coppa europea EPCR Challenge Cup 2018-29. Le Zebre sabato 20 Ottobre ...

Rugby - scuola di vita – Le Zebre a sostegno del nuovo progetto contro il bullismo : Le Zebre sostengono Rugby, scuola di vita: il video contro il bullismo Lo Zebre Rugby Club sostiene il progetto editoriale del regista Matteo Chiarello che ha realizzato uno spot contro il bullismo con protagonisti i piccoli giocatori miniRugby. “Rugby, scuola di vita” é un omaggio ai valori cardine del nostro sport che ha ispirato il regista a realizzare questo messaggio che vede il Rugby quale metafora di vita; dove a vincere ...

Rugby – Le Zebre sconfitte dai Bristol Bears nell’esordio stagionale in Challenge Cup : Sconfitta all’esordio per le Zembre in EPCR Challenge Cup: la formazione italiana si arrende ai Bristol Bears Le Zebre hanno aperto la loro campagna europea in EPCR Challenge Cup nella tana degli inglesi Bristol Bears, club neopromosso nel massimo campionato inglese. Nella prima sfida del girone 4 gli inglesi, nonostante i tanti cambi rispetto alla formazione scesa in campo 7 giorni fa nella sconfitta contro Worcester, sono partiti ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Bristol-Zebre 43-22. Sfida decisa nella prima frazione : Non inizia al meglio la Challenge Cup di Rugby per le Zebre: la franchigia italiana è stata battuta per 43-22 in trasferta dagli inglesi del Bristol, che hanno chiuso la pratica già nella prima frazione. Sette mete per i padroni di casa, tre per gli ospiti: la formazione emiliana non riesce a trovare neppure il punto di bonus offensivo. Nel primo tempo gli inglesi passano già al 7′ con Woolmore, Sheedy trasforma per il 7-0 immediato. ...

Rugby – EPCR Challenge Cup : seconda trasferta per le Zebre - domani il match contro i Bristol Bears : Le Zebre sono inserite nel girone 4 al pari degli inglesi e delle altre due formazioni che si affronteranno in Siberia: i russi dell’Enisei-SMT ed i francesi dello Stade Rochelais seconda trasferta consecutiva per le Zebre che stamane sono volate verso l’Inghilterra per affrontare il primo turno della fase a gironi della EPCR Challenge Cup. domani pomeriggio alle ore 16 italiane Tommaso Castello e compagni sfideranno per la prima volta ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton e Zebre all’esordio nel secondo torneo continentale : Comincia la stagione europea del Rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Domani alle ore 15.00 a Monigo il Benetton esordirà nella Pool 5 contro i francesi del Grenoble. Si è allungata dopo l’ultima gara del Pro14 ...

Rugby - Giulio Bisegni fissa gli obiettivi delle Zebre in vista della EPCR Cup : “vogliamo vincere per qualificarci” : Il laziale ha parlato anche della sua crescita tecnica e mentale e dell’importanza del gruppo dopo 4 anni nella rosa delle Zebre Mancano due giorni all’esordio delle Zebre nella coppa europea EPCR Challenge Cup col primo impegno previsto a Bristol in Inghilterra sabato contro i Bears. Le Zebre sono inserite nel gruppo 4 insieme agli inglesi, ai francesi dello Stade Rochelais ed ai russi dell’Enisei-STM. Al termine della seduta odierna ...