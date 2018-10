Rugby - il palinsesto delle gare trasmesse in tv nel weekend : Il palinsesto rugbistico vede al suo interno diversi eventi di rilievo nel weekend per quanto concerne il mondo del Rugby Si presenta ricco di appuntamenti ovali il palinsesto rugbistico del prossimo weekend. Si parte nella mattinata di domani con il consueto appuntamento oltre Oceano: alle 9.35 di venerdì 28 settembre Auckland e Otago si affronteranno nella sfida valida per la Mitre Ten Cup in diretta su Sky Sport Arena. In serata la ...

Rugby – Tante sfide nel fine settimana : il palinsesto delle gare del weekend : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend. Ecco come seguire tutte le gare del fine settimana Mitre Ten Cup, Guinness Pro 14 e TOP12 andranno a popolare il palinsesto ovale del prossimo weekend. Tutti concentrati nella giornata di sabato 22 settembre gli appuntamenti rugbistici del fine settimana. Si parte oltre Oceano con la sfida tra Taranaki e Auckland, match valido per la Mitre Ten Cup e che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport ...

Rugby - tanti tornei in programma nel fine settimana : ecco il palinsesto televisivo nel dettaglio : Si parte oltre oceano domattina alle 9.45 con la sfida tra Tasman e Taranaki valida per la Mitre Ten Cup: diretta su Sky Sport Arena La Mitre Ten Cup, il Rugby Championship, il Guinness Pro 14 e la prima giornata del Campionato Italiano TOP12 andranno ad affollare il palinsesto rugbistico del weekend. Si parte oltre oceano domattina alle 9.45 con la sfida tra Tasman e Taranaki valida per la Mitre Ten Cup: diretta su Sky Sport Arena. Sabato ...