Rugby – Boni si racconta in vista della sfida tra Zebre ed Edinburgh

sportfair

: #ZEBvEDI il centro delle Zebre #Rugby e @Federugby Tommaso Boni parla alla vigilia della sfida di Parma contro Edin… - ZebreRugby : #ZEBvEDI il centro delle Zebre #Rugby e @Federugby Tommaso Boni parla alla vigilia della sfida di Parma contro Edin… - tru_rugbyscores : 60' Zebre 14 - 14 Bristol Rugby Tommaso Boni Sub On - Dario Chistolini Sub Off - ZebreRugby : #BRIvZEB nel 1° turno @ERChallengeCup le Zebre #Rugby provano la rimonta nella ripresa contro i @BristolBears. A 7°… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) A tutto: il centro dellesiindi domani a Parma controIl centro delleTommasoè il protagonista dell’intersettimanale a cura dell’ufficio stampafranchigia federale che ha come obiettivo quello di presentare alla comunità bianconera tutti gli atletirosa a disposizione di coach Bradley. Il 25enne ci parla del suo ruolo in campo, del suo stile di gioco preferito e dell’inizio di stagione. Indi domani sera a Parma controciquali saranno le insidiegara del Lanfranchi e come trovare la giusta concentrazione per affrontare un’importante gara. Sei nato a livello rugbistico a Mogliano Veneto, in una delle culle delitaliano. Cosa rappresenta per un giovane trevigiano iloltre ad una disciplina sportiva? Ilè molto presente in Veneto: ...