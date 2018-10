ilfattoquotidiano

: Rubate le informazioni personali di 9,4 milioni di passeggeri della compagnia aerea Cathay… - TutteLeNotizie : Rubate le informazioni personali di 9,4 milioni di passeggeri della compagnia aerea Cathay… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Se avete volato con Cathay Pacific, una delle maggiori compagnie aeree mondiali, e vi siete registrati sul sito per fare il check-in online o altro, vi consigliamo di collegarvi a questa pagina web e di seguire le istruzioni. Una falla nella sicurezza dei server di Cathay Pacific ha infatti portato al furto di datidi 9,4di clienti di tutto il mondo. Al momento non si conoscono le nazionalità delle persone coinvolte, ma fra lesottratte potrebbero esserci numero del passaporto, data di nascita, indirizzo e numero di telefono. La violazione potrebbe includere anche dettagli sui voli effettuati dai, mentre non ha interessato le password. In una dichiarazione ufficiale l’azienda spiega di non avere al momento “prove che ledei clienti siano state utilizzate in modo improprio. I sistemi informatici interessati ...