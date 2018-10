Roma | vendevano materiali cartacei in strada | 5mila euro di multa

romadailynews

(Di giovedì 25 ottobre 2018)– Erano intenti a vendere carta igienica, carta da cucina e altro materiale cartaceo, anche di tipo industriale, sulla via Casilina all’angolo con via di Tor Pignattara, quando una pattuglia del V Gruppo della Polizia Locale, in servizio di controllo del territorio, ha sorpreso i due venditori abusivi, entrambi di nazionalita’ italiana. Oltre alla sanzione prevista di oltre 5000, tutta la merce, per un totale di 20 scatoloni, e’ stata posta sotto sequestro. Lo comunica la Questura diL'articoloindiproviene daDailyNews.