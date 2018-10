Roma - uccise rapinatore : assolto : Un commerciante di 41 anni che sparò dieci anni fa ad un ladro che lo aspettava sul pianerottolo di casa per rapinarlo è stato assolto in secondo grado dalla prima sezione della Corte D'Appello di ...

L'ex calciatore della Lazio Fiore condannato a un anno e 11 mesi : uccise un 22enne in un incidente a Roma : Stefano Fiore è stato condannato a un anno e 11 mesi con sospensione della pena, dopo aver patteggiato oggi davanti al gup di Roma. L'ex calciatore della Lazio è stato condannato per aver causato la ...

Roma bene - uccise la compagna per un sms. Condannato a 30 anni : Al direttore di banca conti sequestrati in vista dei risarcimenti. Dopo l'arresto ammise di avere colpito Michela al culmine di una lite scaturita dal suo timore di essere lasciato

Roma - uccise l'amante dopo l'sms dell'ex : condannato a 30 anni : Roma, 8 ott., askanews, - E' stato condannato a 30 anni di reclusione Francesco Carrieri, il funzionario di banca che il primo maggio di due anni fa in un appartamento nel centro di Roma, in via del ...

