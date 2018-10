Roma | trovano fucile non registrato in abitazione | uomo arrestato

romadailynews

(Di giovedì 25 ottobre 2018)– Gli investigatori del commissariato Appio Nuovo didiretto da Pamela de Giorgi, si sono recati in via delle Cave per dare atto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere; fin da subito i poliziotti notavano un atteggiamento poco collaborativo da parte della persona. Giunti sul pianerottolo, gli agenti sentivano una voce di unprovenire dall’appartamento che con voce decisa riferiva di non aprire a nessuno e se volevano entrare dovevano sfondare la porta. Durante la trattativa per riuscire ad accedere nell’appartamento, i poliziotti notavano una persona affacciarsi da una finestra e lanciare nel cortile sottostante una busta di plastica da cui usciva un oggetto di grandi dimensioni, recuperata immediatamente, all’interno veniva rinvenuto unda caccia, che a causa dell’impatto con il terreno si spezzava ...