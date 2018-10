Roma | sparò a un rapinatore entrato in casa | assolto per legittima difesa

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Dieci anni faad unche aveva fatto irruzione insua, uccidendolo. Dopo essere stato condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi per omicidio colposo per eccesso di, ora un imprenditoreno 41enne è statodalla Corte d’appello di, che gli ha riconosciuto di aver agito per. I fatti risalgono al 2008: l’uomo, insieme alla moglie, era stato sorpreso da due malviventi al proprio rientro a. I malviventi avevano ordinato alla coppia di consegnare tutti i beni a loro disposizione, legandoli e imbavagliandoli. Il commerciante, però, era riuscito a liberarsi e a sfilare l’arma ad uno dei rapinatori, sparandogli ad una gamba. Il proiettile aveva colpito l’arteria femorale, causando la morte del bandito, mentre l’altro, datosi alla fuga è a tutt’oggi latitante. In primo grado ...