romadailynews

: #Carabinieri #Roma: nel Lazio, Campania, Toscana, Lombardia e Marche eseguite misure cautelari nei confronti di 42… - _Carabinieri_ : #Carabinieri #Roma: nel Lazio, Campania, Toscana, Lombardia e Marche eseguite misure cautelari nei confronti di 42… - romadailynews : Roma: sequestrati 29 Segway in Via dei Fori Imperiali: Roma – Da Colosseo a Corrado Ricci… - Silvio23159007 : RT @QuesturaDiRoma: #Torpignattara. Operazione antidroga. Sequestrati 41 kg di marijuana e 700 gr. di cocaina: arrestati quattro cittadini… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018)– Da Colosseo a Corrado Ricci. Solo in questo breve tratto di strada di Via dei, la Polizia Locale diCapitale, Gruppo Centro ( ex Trevi), ha posto sotto sequestro 29: vendita abusiva in forma itinerante di titoli di viaggio di aziende turistiche addette al trasporto pubblico e diffusione di volantini pubblicitari senza autorizzazione. Ai trasgressori e’ stata comminata una sanzione pari a 412 euro per pubblicita’ abusiva e 50 euro per la vendita illecita di biglietti. Fermate per identificazione 26 persone: 19 cittadini di nazionalita’ bengalese, 3 pachistana, 1 nigeriana, 2 indiana e 1 ganese, alcuni sono stati trovati privi di regolare contratto di lavoro, per i quali sono in corso ulteriori accertamenti. Quattro uomini, senza documenti, sono stati condotti presso gli uffici di foto segnalamento della Questura diper ...