Roma | Raggi fa rimuovere i manifesti contro l’utero in affitto | 20mila euro di multa Pro

Roma - imputata per falso : la prima volta in aula di Virginia Raggi : Stamani la sindaca si siede davanti al giudice per spiegare la sua versione dei fatti sulla nomina di Renato Marra a capo dell’Ufficio Turismo: promozione, con con congruo aumento di stipendio, della quale lei si è assunta la assoluta paternità, escludendo qualsiasi...

Si apre il caso Roma. Salvini vs Raggi : E' polemica sulla sicurezza nella capitale. Il ministro dell'Interno ieri a San Lorenzo dove è morta Desireè, accolto da applausi ma anche da insulti -

La presa su Roma. Salvini sferza la Raggi e lancia l'Opa sulla Capitale. Di Maio corre ai ripari : "Più poteri alla sindaca" : "Pijamose Roma e pijamosela mò, prima che 'o faccia quarcun'artro". L'adagio ha travalicato il contesto in cui è stato pronunciato, quello della serie di grandissimo successo Romanzo criminale, ed è diventato un divertito claim popolare. Un po' quello che ha in mente Matteo Salvini. Il progetto di "presa di Roma" di matrice leghista ha come orizzonte le urne. Che potrebbero essere montate nelle scuole della capitale molto ...

Desirée Mariottini - Salvini : “No buchi neri in centro”. Raggi : “La Lega non conosce Roma”. Ministro contestato a S. Lorenzo : “In centro a Roma, non posso esserci buchi neri”. “La Lega Nord forse non conosce Roma. Accompagnerò il Ministro a conoscerla, così possa passare finalmente dalle parole ai fatti“. L’omicidio di Desirée Mariottini, morta in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo, provoca frizioni tra Matteo Salvini e Virginia Raggi, nel giorno del vertice in Prefettura del comitato per la sicurezza con il procuratore capo ...

Matteo Salvini apre il 'dossier Roma' : un sindaco leghista al posto di Virginia Raggi - colpo mortale al M5s : Non ha nascosto le proprie intenzioni Matteo Salvini che, a margine di un'iniziativa politica a Latina, ha aperto il cosiddetto ' dossier Capitale '. Davanti al ministro dell'Interno - spiega il ...

Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini : "La Lega non conosce Roma" : Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini: "La Lega Nord forse non conosce Roma. Non c'è solo San Lorenzo come quartiere difficile. Abbiamo zone più periferiche come San Basilio, Tor Bella Monaca, Corviale, Centocelle in cui è necessario che l'azione dello Stato sia più incisiva. Servono più forze dell'ordine, accompagnerò il ministro Salvini a conoscere Roma in modo che si possa passare finalmente dalle ...

Nel 2019 dopo la condanna della Raggi - Salvini pronto a prendersi Roma : Matteo Salvini punta a fare lo scacco matto. Sta logorando i grillini, sta mettendo in evidenza le grosse lacune stellate.

Casapound Roma - salta sfratto : "Sarà bagno di sangue"/ Ultime notizie - blitz stabile rinviato : querelle Raggi : Casapound, sgombero: minacce alla Finanza “Sarà bagno di sangue”. Indaga la procura di Roma, ma Cpi smentisce tutto parlando di "Ricostruzioni fantasiose"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:36:00 GMT)

Cede scala mobile a Roma - Raggi alla metro Repubblica : 'Siamo vicini ai feriti' : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha Raggiunto in serata la stazione della metro Repubblica dove intorno alle 19 il cedimento di una scala mobile ha causato una ventina di feriti. 'Siamo venuti qua ...

Incidente metro Roma - la sindaca Virginia Raggi si reca sul posto : “voglio capire cos’è successo” : Roma, la sindaca Virginia Raggi si è recata presso la stazione metro Repubblica per capire quanto accaduto ai tifosi del Cska ”Siamo venuti qui per capire cosa è successo. Dalle dichiarazioni di alcuni testimoni sembra che alcuni tifosi stavano saltando e ballando sulle scale. Stiamo cercando di capire. So che Atac ha avviato un’indagine. Nel frattempo esprimo a nome della città di Roma la solidarietà e la vicinanza ai feriti. ...

Raggi : slitta a dopodomani processo a sindaco di Roma : Roma – slitta a dopodomani l’esame del sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel processo che la vede imputata per falso nell’ambito della nomina di Renato Marra a capo della direzione capitolina Turismo. Il primo cittadino doveva essere ascoltato oggi ma la decisione di Raffaele Marra (ex capo del Personale di Roma Capitale), comunicata ieri durante un processo connesso a questo che lo vede imputato per abuso d’ufficio, di ...