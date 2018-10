Roma | per la morte di Desirée si indaga su un gruppo di africani e arabi

Roma - Virginia Raggi : via manifesti contro utero in affitto/ ProVita - multa per denuncia a maternità surrogata : Roma, Virginia Raggi fa rimuovere i manifesti ProVita contro l'utero in affitto: "offende i cittadini LGBT". Replica dei cattolici, "denunci maternità surrogata e vieni multato"(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:53:00 GMT)

Tornano i Ghostbusters per Sigourney Weaver : il red carpet della Festa di Roma : È l'icona della fantascienza degli anni '80 e sul red carpet della Festa del cinema di Roma non ha dimenticato le sue origini. Alla kermesse per parlare al pubblico in un Incontro Ravvicinato , ...

Sciopero 26 ottobre : treni - bus e metro/ Ultime notizie Roma-Milano : caos Atac - Atm - Trenitalia (info orari) : Sciopero generale 26 ottobre 2018: mezzi pubblici, treni, metro, aerei e scuola. Ultime notizie a Roma e Milano: info orari Atac e Atm, caos per trenitalia e Trenord(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 11:43:00 GMT)

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 26 ottobre : Meteo Roma. Nella Capitale prevista nuvolosità irregolare in transito per gran parte della giornata. Nel Lazio giornata con nuvolosità irregolare in transito su tutta la regione. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 26 ottobre Nuvolosità irregolare in transito per gran parte della giornata con possibilità di deboli piogge sparse soprattutto nelle ore pomeridiane. Più asciutto in serata e nottata ma con cieli irregolarmente ...

Desirée Mariottini - Di Maio : “Decreto per dare maggiori poteri al sindaco di Roma - è ora” : “Più poteri al sindaco di Roma, è il momento di farlo”. È quanto ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, a ‘In Diretta’ su Radio 24, affermando che l’intento è nel contratto di governo e che Roma è una capitale che “non ha uguale in Europa per complessità e grandezza”. Di Maio rispondeva ad una domanda di Oscar Giannino e Maria Latella sull’ipotesi di una campagna della Lega per la ...

Ue condanna Roma per 41bis a Provenzano : 11.01 La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per la decisione di continuare ad applicare il carcere duro previsto dal 41 bis al boss mafioso Bernardo Provenzano, dal 23 marzo 2016 alla sua morte. Secondo la Corte, il ministero della Giustizia ha violato il diritto di Provenzano a non essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.Allo stesso tempo la Corte ha stabilito che la decisione di far continuare la detenzione ...

La moglie mette hashish nello spezzatino per il marito detenuto nel carcere di Roma : "Lo vedevo giù di morale" : "Vi prego, volevo farlo contento. Lo spezzatino gli piace tanto", dice una donna alla Polizia penitenziaria di Rebibbia, loro non si fidano, controllano, e tra la carne gli agenti trovano 50 grammi di hashish. Il Messaggero ricostruisce una vicenda dai contorni surreali. Nel carcere Romano arriva una casalinga di Tor Bella Monaca. È venuta a portare al marito il suo piatto preferito. Il pacco, con dentro i generi alimentari, contiene ...

“Asimmetria” di Lisa Halliday - non è Philip Roth il motivo per leggere questo gran Romanzo : "Asimmetria" è il romanzo d'esordio di Lisa Halliday, scrittrice statunitense che da otto anni vive in Italia, edito da Feltrinelli. La storia divisa in tre parti ci racconta le asimmetrie esistenziali, politiche e sentimentali in cui siamo immersi quotidianamente, dal potere al sesso, dalla politica all'amore.Continua a leggere

A Roma due uomini fermati per l'omicidio di Desirée : Roma, askanews, - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Desirée, la ragazza violentata e uccisa da un gruppo di persone nel quartiere Romano di San Lorenzo.La squadra mobile di Roma e del ...

Roma : 6 arresti per traffico illecito di rifiuti - coinvolti 4 carabinieri : Roma – Nelle prime ore della mattinata odierna, a Roma, Bologna e Catania, i carabinieri del Comando per la Tutela ambientale e della sezione di Polizia giudiziaria carabinieri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia della Capitale a carico di sei persone, responsabili a vario titolo dei ...

Roma : possibile venerdì da incubo per trasporti - domani sciopero sindacati base : Roma – A Roma venerdi’ 26 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale e nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas. Nella Capitale l’agitazione interessera’ i collegamenti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di ...

Infortunio Insigne/ Colpo allo sterno per il giocatore del Napoli : contro la Roma ci sarà : Infortunio Insigne, Colpo allo sterno per il giocatore del Napoli: contro la Roma ci sarà. Allarme rientrato per Lorenzo Insigne in Psg Napoli di Champions League(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Roma - metro B bloccata per 20 minuti : 10.16 Stamane la linea B della metropolitana di Roma è rimasta completamente bloccata per 20 minuti a causa di un guasto. Lo ha fatto sapere l'Atac. Il blocco è stato causato da problemi all'alimentazione elettrica della linea. Il guasto ha fermato la circolazione in entrambe le direzioni, dalle 9 alle 9.20. Pochi minuti dopo, il servizio è ripreso regolarmente.

Perché Roma “ha solo da perdere” da un'alleanza con Putin : Italia-Ue: stampa tedesca, “nello scontro con la Commissione, gli italiani non si arrenderanno” Berlino, 25 ott - (Agenzia Nova) - In “rotta di collisione” con la Commissione europea, che il 23 ottobre ha respinto la legge di stabilità per il 2019, “gli italiani non si arrenderanno” a Bruxelles “s