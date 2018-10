Roma | occupato lo storico liceo Mamiani

Roma - Orrore a San Lorenzo : stuprata e uccisa nello stabile occupato : S i chiamava Desiré e Mariottini , aveva 16 anni e proveniva da Cisterna di Latina, la giovane trovata morta in uno stabile occupato nel quartiere San Lorenzo , a Roma. L'autopsia sul corpo ha ...

Scuola : a Roma liceo Mamiani occupato - 'costruiamo un sogno' : "Siamo convinti che la chiusura dei porti sia l'emblema di una linea politica superficiale, incapace di analizzare la realtà e comprendere le sfide del futuro -spiegano gli studenti - In quanto ...

Il giallo di Desirée - morta a 16 anni drogata e violentata in un palazzo occupato a Roma : Le indagini sono in corso. La polizia sta ascoltando un testimone straniero che era nel locale e che poi ha chiamato inutilmente un'ambulanza. La ragazza sembra stesse cercando di recuperare un tablet. Secondo le risultanze dell'autopsia la ragazza sarebbestata violentata da pIù persone e poi uccisa

CasaPound Roma - salta sfratto : "Sarà bagno di sangue"/ Ultime notizie - stabile occupato : Iannone - "Fake news" : CasaPound, sgombero: minacce alla Finanza “Sarà bagno di sangue”. Indaga la procura di Roma, ma Cpi smentisce tutto parlando di "Ricostruzioni fantasiose"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:11:00 GMT)

Casapound - salta perquisizione Finanza in stabile occupato a Roma. I militanti : “Se entrate sarà un bagno di sangue” : E’ saltata la perquisizione da parte della Guardia di Finanza allo stabile occupato da Casapound a Roma in via Napoleone III 8. Secondo le ricostruzioni, all’arrivo dei finanzieri uno dei militanti all’ingresso ha gridato: “Se entrate sarà un bagno di sangue”. Il blitz era finalizzato ad acquisire documenti nell’ambito di un’inchiesta della Corte dei conti per danno erariale. Dopo il confronto con alcuni ...

Casapound - salta perquisizione Finanza nello stabile occupato a Roma. Il militante : “Se entrate sarà un bagno di sangue” : E’ saltata la perquisizione da parte della Guardia di Finanza allo stabile occupato da Casapound a Roma in via Napoleone III 8, dopo che uno dei militanti all’ingresso ha gridato: “Se entrate sarà un bagno di sangue”. Il blitz era finalizzato ad acquisire documenti nell’ambito di un’inchiesta della Corte dei conti per danno erariale. Dopo il confronto con alcuni esponenti di Casapound che vivono ...

Roma - 16enne trovata morta in uno stabile occupato da spacciatori : “Cercava il tablet che le avevano rubato” : “Voleva recuperare il tablet che le avevano rubato”: secondo gli abitanti del rione San Lorenzo di Roma è questo il motivo che avrebbe spinto Desirée, una liceale 16enne di Latina, in quello stabile abbandonato in via dei Lucani, dove è stata ritrovata morta. Come riporta il Corriere della Sera, la ragazza si è allontanata da casa giovedì 18 ottobre dicendo che sarebbe andata a dormire da un’amica invece, per motivi ancora da ...

Roma - la biblioteca nello stabile occupato : “Una luce nel tunnel” per i 50 bambini : “Questa biblioteca è come una luce nel tunnel”, “non possiamo permetterci un affitto, figurarsi qualcuno che faccia ripetizioni o intrattenga i bambini mentre i genitori sono fuori a lavorare”. Chi parla è Ines, studentessa di 27 anni, abitante dell’edificio occupato di viale delle Provincie a Roma e insegnante volontaria nello spazio-studio ricavato da un vecchio corridoio usato come magazzino. I libri sono arrivati dalle donazioni dei ...

Circolare Salvini - a Roma primo sgombero nello stabile occupato a Via Raffaele Costi a Tor Cervara - Guarda il Video Foto : Al via questa mattina dalle prime luci dell?alba, il piano degli sgomberi decisi dal Viminale per gli edifici occupati illegalmente nella capitale. Le operazioni di bonifica sono iniziate da...

Roma - sgomberato il palazzo occupato in via Costi - VIDEO : È in corso dalle prime ore di oggi lo sgombero di un immobile occupato in via Raffaele Costi a Roma, in zona Tor Cervara, da circa 120 persone, circa 30 rom e molti nordafricani secondo le informazioni trapelate fino a questo momento.Decine di agenti si sono recati questa mattina per notificare ai residenti il provvedimento di sgombero e per procedere all'identificazione. Molte persone hanno lasciato l'edificio nelle ore precedenti all'arrivo ...

Sgombero Roma dopo circolare Salvini/ Palazzo via Costi occupato - ultime notizie : "no pietà per i bambini" : Sgomberi Roma, primo intervento in Palazzo occupato via Costi. ultime notizie, clima di alta tensione tra Matteo Salvini, il Comune e la Regione.

