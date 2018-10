Roma | nuovo video del cedimento delle scale mobili I tifosi russi | “Non stavamo saltando”

The Outsider - il nuovo Romanzo di Stephen King dal 23 ottobre in Italia : Stephen King torna a vestire i panni di giallista, con un thriller che indaga nella mente dell'essere umano, con un ritorno...

Roma : di nuovo in strada ex residenti Camping River : Roma – Si trovano davanti al centro accoglienza della Croce Rossa alcune delle famiglie rom sgomberate a luglio dal Camping River e ricollocate a via Ramazzini. Secondo Roma capitale si tratta di 21 persone appartenenti a tre nuclei familiari, tra loro c’e’ la famiglia di Gordana, madre di 9 figli, che da oggi rischiano nuovamente di finire in strada: “Il Comune ci ha cacciati da qui- ha detto la donna all’Agenzia ...

Infortunio Pastore - nuovo problema fisico per il trequartista della Roma : niente Cska per lui : Infortunio Pastore – nuovo problema fisico per il Flaco. La Roma dovrà nuovamente fare a meno del trequartista argentino, che era tornato a disposizione di Di Francesco nel match di sabato contro la Spal dopo l’Infortunio al polpaccio occorsogli nel derby. Stando a quanto riferito da Sky, Pastore è alle prese con un risentimento muscolare e la sua presenza è a rischio anche per la prossima gara di campionato, che i giallorossi ...

Gazzelle : in uscita “Punk” il nuovo album del cantautore Romano con oltre mezzo milione di stream : Si chiamerà “Punk” il secondo atteso disco di inediti del cantautore romano Gazzelle (Maciste Dischi/Artist First), in uscita il 30 novembre. Questa la tracklist del disco prodotto da Federico Nardelli: Con oltre mezzo milione di stream nella prima settimana dall’uscita, è in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Sopra”, il cui video diretto da Bendo, con la fotografia di Tommaso Terigi e lo styling di Tiny Idols, è visualizzabile al link ...

Vasco Rossi sul set del video del nuovo singolo con Pepsy Romanoff (e Vinicio Marchioni?) : Giorni di riprese per Vasco Rossi sul set del video del nuovo singolo che arriverà in radio a metà novembre e che non ha ancora un titolo ufficiale. Il rocker di Zocca è impegnato nelle riprese del videoclip ufficiale che accompagnerà il singolo sulle emittenti tv musicali e che ancora una volta sarà diretto dall'amico Pepsy Romanoff, al secolo Giuseppe Romano. Ormai fidato collaboratore del Blasco, il regista di Torre Annunziata torna ...

Roma scarica dopo la sosta e Dzeko si inceppa di nuovo : bastano due Spallate e il crollo è clamoroso : La Roma subisce un clamoroso ko casalingo contro la Spal: le reti di Petagna e Bonifazi regalano 3 punti agli ospiti e fanno spuntare nuovamente i fantasmi della crisi che, prima della sosta, sembrava ormai essere un lontano ricordo dopo la sosta per le nazionali, che di norma dura una settimana ma per gli appassionati sembra lunga un secolo, la Serie A torna in campo per il 9° turno di campionato. Ad aprire le danze è Roma-Spal, incontro ...

Roma - Settecamini contro il nuovo Cas per 25 migranti. Casapound e residenti : “Abbiamo già i nostri problemi” : “Siamo uno spazio aperto e pronto per qualsiasi dialogo. Quando volete, citofonate e risponderemo a qualsiasi dubbio”. Si chiude così la lettera che sta girando per le strade di Settecamini, periferia est della Capitale. Un quartiere in agitazione, in questi giorni, a causa dell’apertura di un centro accoglienza straordinario che dovrebbe ospitare venticinque migranti. La lettera è firmata da Francesco, nipote di Bruna Galli, colei ...

Selvaggia Roma - Luca la lascia e attacca : “Laudoni nuovo rimpiazzo?” : Selvaggia Roma e Luca si sono lasciati: lo sfogo di lui Luca ha lasciato Selvaggia Roma. A rendere ufficiale la fine del rapporto è stato proprio lui, pochi minuti fa su Instagram. In un lungo sfogo, in cui non si è limitato a raccontare cosa non andava con Selvaggia, Luca ha detto: “Oggi sono arrivato […] L'articolo Selvaggia Roma, Luca la lascia e attacca: “Laudoni nuovo rimpiazzo?” proviene da Gossip e Tv.

Si sta discutendo molto del nuovo Romanzo di Scurati : Parla di Mussolini e del Fascismo, ma Ernesto Galli della Loggia ci ha trovato diversi errori storici: oggi Scurati ha risposto alle critiche The post Si sta discutendo molto del nuovo romanzo di Scurati appeared first on Il Post.

Roma - allarme contagio Aids : si cerca nuovo untore Hiv/ Ultime notizie : identikit - avrebbe infettato ex moglie : Roma, allarme contagio Aids: polizia alla ricerca di un nuovo untore Hiv. avrebbe infettato l'ex moglie ed altre donne incontrate online: ecco il suo identikit.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Il nuovo rapporto del Club di Roma : si può ancora salvare il Pianeta - ma non c'è più tempo da perdere : Economia circolare e riduzione delle emissioni di CO2: le cinque aziende, Coop, Enel, LVHM/Bulgari, Novamont e Sofidel , diversissime tra loro per campo d'azione e strategie, sembrano avere come ...

Ilva Cornigliano - nuovo tavolo a Roma : L’esito della riunione del collegio di vigilanza sull’accordo di programma dello stabilimento convocata dal prefetto di Genova

Roma - per Perotti stop di tre settimane. Karsdorp fermo per 10 giorni. Pellegrini 'Felice del nuovo ruolo' : Roma - A Trigoria sono rientranti tutti i nazionali, ma per Di Francesco le cattive notizie arrivano da chi non si era mosso da Roma. Diego Perotti e Rick Karsdorp infatti non ci saranno sabato all'...

Sfera Ebbasta annuncia a sorpresa il nuovo tour : si parte da Roma : Dopo il grande successo dell'uscita del suo ultimo album 'Rockstar', già certificato triplo disco di platino nonché il disco più venduto in Italia nel primo semestre dell'anno, FIMI,, e il tour in ...