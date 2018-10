Roma - cede scala mobile metro : 24 tifosi Cska feriti/ Ultime notizie : 4 guasti nelle ultime settimane : Roma, crolla scala mobile metro. Video ultime notizie: 24 tifosi russi feriti, scene di terrore e panico nella serata di ieri dopo la partita fra i giallorossi e il Cska di Mosca(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:59:00 GMT)

Metro A Roma - incidente scala mobile : la Procura indaga per disastro colposo. Il sistema di sicurezza non ha funzionato : Nonostante le presunte “intemperanze” dei tifosi – le immagini delle telecamere sono al vaglio della magistratura – quell’incidente non sarebbe dovuto avvenire. E ora la Procura di Roma indaga non più solo per lesioni colpose, ma anche per il reato di disastro colposo. I pm coordinati dal Procuratore Giuseppe Pignatone hanno ricevuto le prime informative dalle forze dell’ordine in merito all’incidente nella stazione della ...

Metro A Roma - incidente scala mobile : la Procura indaga pure per disastro colposo. Il sistema di sicurezza non ha funzionato : Nonostante le presunte “intemperanze” dei tifosi – le immagini delle telecamere sono al vaglio della magistratura – quell’incidente non sarebbe dovuto avvenire. E ora la Procura di Roma indaga non più solo per lesioni colpose, ma anche per il reato di disastro colposo. I pm coordinati dal Procuratore Giuseppe Pignatone hanno ricevuto le prime informative dalle forze dell’ordine in merito all’incidente nella stazione della ...

Roma - CROLLA SCALA MOBILE METRO/ Ultime notizie - gravi lesioni fra i feriti - gradini come lame : ROMA, CROLLA SCALA MOBILE METRO. Video Ultime notizie: 24 tifosi russi feriti, scene di terrore e panico nella serata di ieri dopo la partita fra i giallorossi e il CSKA di Mosca(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 17:55:00 GMT)

Metro Roma - la Procura indaga : disastro colposo | "I tifosi ballavano" - "No - traballava da giorni" | Campidoglio : 11 milioni per la manutenzione : Intanto Atac chiarisce che controlli e manutenzione delle scale mobili vengono effettuati mensilmente. Nel 2015 erano stati chiesti al Comune interventi di manutenzione in tutte le stazioni della Metro

Roma - incidente scale mobili in metro : due tifosi russi ancora in codice rosso : Attualmente sono tre i tifosi russi ricoverati al Policlinico Umberto I per l’incidente di ieri sera sulla scala mobile della metropolitana A, alla fermata piazza della Repubblica. Si tratta di un 33enne ricoverato in codice rosso per un trauma complesso con frattura scomposta ed esposta dell’arto inferiore con ischemia acuta del piede, una frattura alle ossa nasali e una sospetta frattura di una vertebra cervicale. Il paziente ...

Roma - incidente metro : procura indaga anche per disastro colposo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Incidente in metro a Roma - l'intervento della polizia : Sotto sequestro l'area del metrò di Roma dove è crollata una scala mobile. L'Incidente ieri sera nella stazione Repubblica sulla Linea A, che è stata chiusa, subito prima della gara di Champions ...

Roma - crollo scala mobile metro Repubblica : ecco la lastra della gamba amputata al tifoso del CSKA FOTO ESCLUSIVA : La FOTO della lastra del tifoso russo del CSKA Mosca al quale è stato amputato il piede, ieri sera, in seguito all'incidente sulla scala mobile della stazione della metro a...

Incidente metro Roma. In corso verifiche per scoprire le cause : Diverse le ipotesi al vaglio dei magistrati, così come le testimonianze discordanti su quanto è accaduto ieri sera all'interno della stazione 'Repubblica' della metropolitana. 24 i feriti di cui uno ...

Crollo metro Roma - i gradini come tagliole : i feriti hanno lesioni gravi : Continuano i controlli nelle principali stazioni delle metro A e B. Per evitare che possa ripetersi quanto è accaduto ieri nella centralissima fermata di Repubblica, quando le scale mobili hanno ...

Metropolitana Roma - il Campidoglio : 11 milioni per manutenzione e sicurezza | Un testimone : "La scala mobile traballava da giorni" : Intanto Atac chiarisce che controlli e manutenzione delle scale mobili vengono effettuati mensilmente. Nel 2015 erano stati chiesti al Comune interventi di manutenzione in tutte le stazioni della metro

Incidente metro Roma - i tifosi del Cska tuonano : “non saltavamo sulle scale! Siamo tifosi - non idioti” : Incidente metro Roma, i tifosi del Cska chiariscono quanto accaduto alla stazione Repubblica: “nessuno saltava sulla scala” Incidente metro Roma, nuovi risvolti emergono nel day after dell’Incidente avvenuto prima della partita contro il Cska. Circa 20 tifosi russi sono rimasti feriti per il crollo della scala mobile, incastrati nelle lamiere, uno ha addirittura perso il piede amputatogli d’urgenza. Si è parlato in ...

Incidente metro Roma - i tifosi del Cska tuonano : “basta dire che saltavamo sulle scale” : Incidente metro Roma, i tifosi del Cska chiariscono quanto accaduto alla stazione Repubblica: “nessuno saltava sulla scala” Incidente metro Roma, nuovi risvolti emergono nel day after dell’Incidente avvenuto prima della partita contro il Cska. Circa 20 tifosi russi sono rimasti feriti per il crollo della scala mobile, incastrati nelle lamiere, uno ha addirittura perso il piede amputatogli d’urgenza. Si è parlato in ...