Roma | l' anteprima mondiale di ' Millennium - Quello che non uccide' | il red carpet del cast

Strage di Erba - Le Iene hanno intervistato Olindo Romano (Anteprima Blogo) : Le Iene continuano ad occuparsi della Strage di Erba. Secondo quanto apprende Blogo, nel corso della puntata di stasera, martedì 23 ottobre, del programma di Italia 1, condotto nell'appuntamento infrasettimanale da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le voci della Gialappa’s Band, andrà in onda un nuovo servizio sulla vicenda che nel 2006 portò alla morte di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk, della madre Paola Galli e della ...

Il docufilm sugli Afterhours in anteprima alla Festa del cinema di Roma : info biglietti in prevendita : Il docufilm sugli Afterhours racconta 30 anni di musica raccolti in un concerto evento al Mediolanum Forum di Assago. Questo sarà il contenuto del prossimo film che sarà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, con biglietti in prevendita a partire dalle 9 del 12 ottobre. Noi siamo Afterhours conta sulla regia di Giorgio Testi e si prefigge l'obiettivo di raccontare non solo 30 anni di musica, ma anche l'abbraccio dei tanti fan ...

The Romanoff - le nostre impressioni sui due episodi in anteprima : In un certo senso, è dura essere Matthew Winer. Mad Men, andata in onda su AMC per sette anni costellati di successi (tra i quali spiccano ben 15 Emmy) è considerato dalla critica un capolavoro assoluto, oltre a uno di quei titoli che sono stati indispensabili per dimostrare il potenziale delle serie tv come forma d’arte pari – quando non superiore – al cinema. Legata il proprio nome a un successo del genere, dunque, Winer si è ...

Festa Roma : anteprima film Akhavan : Roma, 27 SET - The Miseducation of Cameron Post, il film di Desiree Akhavan con Chloë Grace Moretz che ha vinto l'ultimo Sundance film Festival, sarà presentato in anteprima alla della Festa del ...

'Un Capitano' - l'autobiografia di Totti in vendita in anteprima a Roma dalle 24. Presentazione domani sera al Colosseo : ... dove Totti presenterà il suo libro a una platea di amici, autorità del mondo del calcio e giornalisti. Sicura la presenza sul palco di Marcello Lippi, Daniele De Rossi e Antonio Cassano , che ...