Roma | identificati 2 senegalesi come presunti carnefici morte Desiree

(Di giovedì 25 ottobre 2018)– La Polizia di Stato diha eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un 27enne e di un 43enne entrambi, irregolari sul territorio italiano, ritenuti responsabili, in concorso con altri soggetti in via di identificazione, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti, omicidio volontario, commessi nei confronti della giovane. Il fermo e’ stato disposto a seguito delle attivita’ investigative incessantemente svolte dai poliziotti della squadra mobile die dal commissariato San Lorenzo, coordinate dai Magistrati del Gruppo Violenze della Procura della Repubblica diche hanno permesso di accertare che i fermati, in concorso con altri soggetti in via di identificazione, nel pomeriggio del 18 ottobre hanno somministrato sostanze stupefacenti alla minore in ...