Roma | fermi per l' omicidio di Desirée | i due sospetti

Roma - due fermi per la morte di Desirée : Primi due fermi per l'omicidio di Desirée Mariottini , la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile occupato a San Lorenzo, a Roma, nella notte del 19 ottobre, drogata e stuprata dal ...

Concorso Infermieri Romagna - 10 ottobre le prove : come prepararsi : Mancano poche ore all’inizio delle prove del Concorso Infermieri Romagna, per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario, da assegnare al servizio presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, indetto dalla Ausl di Ravenna. La domanda per candidarsi a partecipare al Concorso è scaduta da tempo. Ora è il momento di cimentarsi con le prove. Scarica qui il bando del Concorso Vediamo in dettaglio ...

Sanità : Roma - master a Campus Biomedico per infermieri hi-tech : Roma- Utilizzare i robot in sala operatoria e le piu’ recenti tecniche di sterilizzazione delle strumentazioni; gestire il lavoro in equipe con i chirurghi e puntare al miglioramento continuo della qualita’ nei processi organizzativi: la professione infermieristica e’ oggi una realta’ complessa e ipertecnologica che richiede una formazione continua e al passo con i tempi. Due master per le professioni sanitarie al via a ...