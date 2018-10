Roma | eletto il nuovo Consiglio Direttivo di Federparchi Durerà in carica quattro anni

Manovra - Wsj : “Sbagliata la battaglia dei mandarini di Bruxelles - così Roma può dire che bloccano volontà elettori” : “I mandarini di Bruxelles hanno scelto di fare la battaglia sbagliata contro Roma”. Mentre il governo Lega-M5s è alle prese con la bocciatura della Manovra e non mancano i malumori pure sul fronte della sinistra radicale europea, il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale in cui esprime perplessità sulla decisione della commissione. “Se Bruxelles vuole veramente vincere una battaglia sul bilancio”, si legge, ...

Roma : Figliomeni eletto nuovo vicepresidente dell’Aula : Roma – L’Assemblea capitolina ha eletto Francesco Figliomeni (Fdi) come nuovo vicepresidente dell’Aula dopo le dimissioni di Andrea De Priamo, consigliere di Fratelli d’Italia che ha rinunciato al ruolo dopo essere stato nominato capogruppo. Figliomeni ha raccolto 17 preferenze, Alfio Marchini soltanto 1. Le schede bianche sono state 21, le nulle 3. L'articolo Roma: Figliomeni eletto nuovo vicepresidente dell’Aula ...

Romania - il referendum anti-gay non ha il quorum : la Costituzione resta com’è. Ha votato il 20 - 4 per cento degli elettori : Il referendum è fallito, la Costituzione romena resta com’è. Nonostante l’appoggio di quasi tutte le forze politiche, la consultazione che voleva cambiare la carta fondamentale del Paese – specificando che il matrimonio è l’unione tra uomo e donna, e non “tra due sposi” come recita il testo – non ha raggiunto il quorum del 30 per cento degli aventi diritto al voto. Secondo l’ufficio elettorale ...

