Roma | Dzeko è il bello di notte

Dzeko fa lo zar - tutto facile per la Roma : Le notti di Champions all'Olimpico hanno il potere di rianimare la Roma. Sempre più indecifrabile in campionato, ma costante e brillante in Europa da un anno a questa parte quando gioca davanti al ...

Dzeko “salva” la panchina di Di Francesco : Roma show all’Olimpico contro il Cska : Edin Dzeko formato Champions League, il centravanti bosniaco non sbaglia un colpo e dà nuova linfa alla panchina di Eusebio Di Francesco Edin Dzeko show questa sera allo stadio Olimpico. Il centravanti della Roma ha giocato una gara sontuosa, condita da 2 gol e un assist per la rete di Under. Tutto ciò ha di fatto annichilito il Cska, una squadra mostratasi assolutamente inferiore ai giallorossi visti oggi. Una risposta notevole quella ...

Pagelle Roma-Cska Mosca 3-0 - Champions League 2019 : l’Europa riaccende bomber Dzeko - bene Pellegrini e Under : La Roma torna grande in Champions League e domina la sfida con il CSKA Mosca per 3-0. Tre punti pesanti per la squadra di Eusebio Di Francesco, che supera proprio i russi ed ora si mette in buona posizione in chiave qualificazione agli ottavi di finale. Queste le Pagelle della sfida ROMA Olsen 6,5: Nel primo quarto d’ora è decisivo con due grandi interventi su Chalov e Vlasic. Sono due parate significative, perchè evitano alla Roma di ...

Gol Dzeko - Roma galattica : 29 passaggi consecutivi contro il CSKA - è una prodezza in stile Barcellona [VIDEO] : GOL Dzeko – Si sta giocando la gara di Champions League valida per la fase a gironi, in campo la Roma di Eusebio Di Francesco contro il CSKA. Grande tensione prima del match per il crollo della scala della metro Repubblica, coinvolti i tifosi del CSKA. Poi le due squadre sono scese in campo in una partita che sta regalando emozioni e colpi di scena. Dominio della Roma che si trova in doppio vantaggio grazie al ritrovato Edin Dzeko, ...

Roma-Cska - è Dzeko show : doppietta da favola - 5 gol in 3 partite [VIDEO] : Roma-Cska, una doppietta davvero splendida quella di Edin Dzeko contro i russi: il video dei due gol del centravanti Roma-Cska è la partita di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco ha messo a segno una doppietta che sta momentaneamente indirizzando l’incontro in favore dei giallorossi. Si tratta del 4° e del 5° gol in Champions League nella stagione in corso per Dzeko, il quale si candida al ruolo di Capocannoniere della competizione, ...

Roma - Dzeko sfida il tabù Cska : 5 partite - 1 solo gol - inutile - : Se il Viktoria Plzen gli porta fortuna, il Cska Mosca è una delle sue bestie nere in Europa. Un motivo in più per fare bene stasera, cercando anche di spazzare via tutte le polemiche di questi giorni ...

Roma-Cska Mosca - le probabili formazioni : Di Francesco ripropone De Rossi e Kolarov - davanti Dzeko suona la carica : Dopo il brutto ko di sabato pomeriggio contro la SPAL, la Roma si rituffa nella Champions League, con il terzo turno del Gruppo G, con la chiara intenzione di vincere contro il CSKA Mosca che, non senza sorpresa, è al comando della classifica con 4 punti, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Real Madrid nella seconda giornata. Un risultato che complica i piani dei gialloRossi che, a questo punto, dovranno lottare per il passaggio del turno ...