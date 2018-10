Roma | due fermi per la morte di Desirée

Roma - fermi per l'omicidio di Desirée : i due sospetti : Sono due immigrati irregolare senegalesi i primi due fermati per la morte di Desirée Mariottini , la 16enne di Cisterna di Latina drogata fino all'incoscienza, violentata dal branco e trovata senza ...

Omicidio Desirée a Roma - la polizia ferma due persone - : Le forze dell'ordine hanno messo in stato di fermo due cittadini senegalesi, entrambi irregolari in Italia, ritenuti responsabili, in concorso con altri, dello stupro e dell'Omicidio. Le indagini ...

Roma-CSKA Mosca - tifosi giallorossi aggrediscono con calci e bastoni due supporter russi - IL VIDEO CHOC : E' un VIDEO scioccante quello che vi proponiamo. Una decina di tifosi della Roma aggrediscono con calci, pugni e bastonate alcuni tifosi russi del CSKA Mosca. Tra questi spicca un tifoso in...

Roma - incidente scale mobili in metro : due tifosi russi ancora in codice rosso : Attualmente sono tre i tifosi russi ricoverati al Policlinico Umberto I per l’incidente di ieri sera sulla scala mobile della metropolitana A, alla fermata piazza della Repubblica. Si tratta di un 33enne ricoverato in codice rosso per un trauma complesso con frattura scomposta ed esposta dell’arto inferiore con ischemia acuta del piede, una frattura alle ossa nasali e una sospetta frattura di una vertebra cervicale. Il paziente ...

Roma : chiuse due attività commerciali e multe a seguito controlli : Roma – Una vasta operazione e’ stata eseguita nella giornata di ieri da parte della Polizia locale di Roma – Gruppi V Prenestino e Casilino – nella zona di via dell’Omo, via della Vaccheria Gianni e altre aree limitrofe, con controlli mirati sulle attivita’ commerciali del quartiere. Decine gli esercizi di somministrazione di generi alimentari e bevande, nonche’ depositi di abbigliamento e accessori ...

Bulgari Hotel Roma - tra due anni a piazza Augusto Imperatore : Roma, 24 ott., askanews, - Bulgari aprirà il suo secondo Hotel in Italia a Roma. Non c'è ancora l'ufficialità, ma il sito www.gugsto.it è in grado di confermare le indiscrezioni che circolano ormai da ...

Roma - cede la scala mobile del metrò : 24 tifosi russi feriti | Aperte due inchieste | Testimoni : "Saltavano" : Nella stazione Repubblica della metro A di Roma una scala mobile ha ceduto coinvolgendo un gruppo di tifosi del Cska Mosca

Roma - nonostante la vittoria Di Francesco chiede maggior attenzione : “Le partite non si preparano in due ore” : Al termine della netta vittoria casalinga contro il Cska Mosca, Eusebio Di Francesco si è presentato ai microfoni di Sky per commentare la partita della sua Roma. Si comincia dal momento dei giallorossi e dall’andamento della partita: “È un po’ la mia squadra in questo momento, anche se prima avevamo fatto buone partite. Con la Spal abbiamo perso il filo logico, mentre oggi abbiamo atto buone cose, anche se con un ...

Cede una scala mobile : 17 feriti nella metropolitana di Roma - due gravi : Una trasferta nella Capitale si è trasformata in un incubo per 17 tifosi del Cska di Mosca rimasti intrappolati tra gli ingranaggi di una scala mobile della fermata della metropolitana Repubblica. Le scale hanno ceduto all’improvviso sotto la pressione di circa 50 tifosi del Cska di Mosca che, arrivati a Roma per la partita di Champions League cont...

Roma : trovati due magazzini vendita illegale in appartamenti centro : Roma – Durante i consueti controlli di antiabusivismo commerciale nel centro storico di Roma, gli agenti della Polizia locale del Gruppo centro (ex Trevi), nel corso del monitoraggio dei movimenti dei venditori irregolari, hanno scovato due magazzini di articoli destinati alla vendita illegale in strada in due appartamenti in via dei Panieri. All’interno degli alloggi erano pronti per il commercio parallelo illegale circa 1.500 ...

Festa del Cinema di Roma - Beautiful Boy e Kursk : due storie vere e grandi prove d’attori : Timothée Chalamet verso un’altra candidatura all’Oscar? Sarebbe da scommetterci: in Beautiful Boy supera se stesso rispetto a Call Me By Your Name e gareggia con un supremo Steve Carell (anch’egli papabile nominato) in duetti di bravura. L’opera seconda del belga Felix Van Groeningen (Alabama Monroe) è tra i film attesi di giornata alla Festa del Cinema di Roma e s’accompagna a Kursk del danese Thomas Vinterberg, ricostruzione della tragedia ...

DIRETTA / Biella Virtus Roma (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due - via! (basket Serie A2) : DIRETTA Biella Virtus Roma info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2, 3^ giornata girone Ovest (oggi sabato 20 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 20:06:00 GMT)

Roma scarica dopo la sosta e Dzeko si inceppa di nuovo : bastano due Spallate e il crollo è clamoroso : La Roma subisce un clamoroso ko casalingo contro la Spal: le reti di Petagna e Bonifazi regalano 3 punti agli ospiti e fanno spuntare nuovamente i fantasmi della crisi che, prima della sosta, sembrava ormai essere un lontano ricordo dopo la sosta per le nazionali, che di norma dura una settimana ma per gli appassionati sembra lunga un secolo, la Serie A torna in campo per il 9° turno di campionato. Ad aprire le danze è Roma-Spal, incontro ...

ContRomanovra per evitare il crac Ma i dem divisi ne scrivono due : Roma Il governo grillo-leghista "sta mandando l'Italia a sbattere contro un muro", e se la sua manovra resta com'è il Paese rischia "l'osso del collo". Matteo Renzi torna alla Leopolda, e prova a riprendersi la scena e a dare la ricetta dell'opposizione per evitare il patatrac. L'ex premier si presenta al fianco del suo ex ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, per illustrare quella che nei giorni precedenti era stata annunciata come la ...