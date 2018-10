Roma | dopo elettrico ripreso scorrimento linea metro B-B1

Dopo Verona e Roma - la mozione antiabortista arriva anche a Milano : A presentarla il consigliere comunale di Forza Italia ed ex direttore del settimanale ciellino 'Tempi' Luigi Amicone. Nel...

Bagno di folla per Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma - arriva la rivincita dopo l’esclusione da X Factor 12 : Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma mettono in pratica una piccola reunion dei giudici di X Factor 12 dopo l'esclusione dell'attrice 43enne a seguito dello scandalo Jimmy Bennett. La vera protagonista del red carpet di Roma è davvero Asia Argento, che solleva le braccia al cielo mimando Braccio di ferro in segno di forza. Una rivincita, per l'attrice, dal momento che il pubblico ha dimostrato di gradire in maniera particolare la sua ...

Roma - 24 feriti dopo il crollo in metro. Un uomo ha perso il piede : E’ di 24 feriti, tutti russi tifosi del CSKA Mosca diretti allo stadio Olimpico, il bilancio definitivo di un grave incidente avvenuto in serata nella stazione metro Repubblica. Un gruppo di tifosi, forse sotto l’effetto di sostanze alcoliche, ha iniziato a saltare sulla scala mobile, provocandone il cedimento.Tra i feriti, 6 sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Pertini e 1 in codice rosso al Cto per la ...

Roma : dopodomani annunciata Assemblea pubblica su voragini Municipio X : Roma – “Venerdi’ 26 ottobre alle ore 18.15, presso l’istituto comprensivo di via delle Azzorre 314, si terra’ una Assemblea pubblica che ha per tema ‘voragini di via Costanzo Casana, via Antonio Zotti e zone limitrofe’. All’incontro parteciperanno tecnici di Acea Ato2 che relazioneranno in merito ai tempi previsti per le riparazioni e alle tecnologie adottate per la risoluzione dei problemi in ...

Roma : dopodomani inizia mostra dedicata a Francesco Totti : Roma – Il 26 ottobre, presso la Dolce Vita Gallery, a Roma, verra’ inaugurata la mostra ‘Francesco, il calciatore’ un percorso fotografico di 70 immagini che ripercorrono i 25 anni di carriera calcistica di Francesco Totti. Le foto – realizzate da Maurizio Panzariello, grande fotografo sportivo italiano – vogliono essere un tributo al calciatore, quello sul campo, quello dei dribbling, dei colpi di tacco e dei ...

Roma - l’intervento dei soccorritori dopo il cedimento delle scale mobile. I feriti portati fuori dalla metro in barella : dopo il cedimento delle scale mobili della metro Repubblica di Roma, sono scattati gli interventi dei soccorritori. Nel video girato dai Vigili del fuoco, il momento in cui i feriti, 24 in tutto, vengono aiutati e portati in superficie. Il giorno successivo all’incidente, la fermata resta chiusa. Intanto la polizia ha sequestrato l’area per le verifiche e la Procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, al momento a carico di ...

Nel 2019 dopo la condanna della Raggi - Salvini pronto a prendersi Roma : Matteo Salvini punta a fare lo scacco matto. Sta logorando i grillini, sta mettendo in evidenza le grosse lacune stellate.

SAN LORENZO - DESIRÈE MORTA DOPO ESSERE STATA DROGATA E STUPRATA/ Ultime notizie Roma 16enne vittima del branco : Roma, 16enne trovata MORTA in uno stabile abbandonato. Ultime notizie, è giallo sulla scomparsa di una giovane di Cisterna: testimone "STUPRATA e DROGATA dal branco"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 23:52:00 GMT)

Roma - città nel caos dopo il crollo di una scala mobile nella metro : furiosi scontri - un tifoso accoltellato : E’ caos a Roma. dopo il crollo di una scala mobile nella metro che ha provocato decine di feriti, un tifoso russo è rimasto accoltellato e due contusi in scontri tra le tifoserie del Cska di Mosca e della Roma nei pressi del ponte Duca d’Aosta, vicino allo stadio olimpico. Le forze dell’ordine hanno fatto anche uso di idranti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Sembra neve. La situazione a Roma dopo la violenta grandinata : Tra le 20 e le 23 di domenica 21 ottobre, forti piogge, grandine e vento hanno colpito Roma. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nei loro mezzi a causa delle strade allagate: la zona est della città è stata quella maggiormente colpita: anche a causa della scarsa manutenzione, si sono verifica

Roma : rapina e investe prostituta dopo esserci stato - arrestato : Roma – Va con una prostituta, la rapina e, infine, la investe. E’ successo nella periferia sud di Roma. Gli agenti del commissariato di Spinaceto, intervenuti per la segnalazione di un’auto uscita fuori di strada, si sono imbattuti in un uomo straniero di 22 anni in forte stato di agitazione che attribuiva il suo incidente a una pietra scagliata da una donna di colore contro il parabrezza. A bordo strada gli uomini hanno quindi ...

Raggi : slitta a dopodomani processo a sindaco di Roma : Roma – slitta a dopodomani l’esame del sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel processo che la vede imputata per falso nell’ambito della nomina di Renato Marra a capo della direzione capitolina Turismo. Il primo cittadino doveva essere ascoltato oggi ma la decisione di Raffaele Marra (ex capo del Personale di Roma Capitale), comunicata ieri durante un processo connesso a questo che lo vede imputato per abuso d’ufficio, di ...

Maltempo : la situazione a Roma dopo la violenta grandinata [GALLERY] : 1/27 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Maltempo Roma - disagi dopo il nubifragio e scuole chiuse/ Video Raggi chiede scusa : consiglieri Pd all'attacco : Maltempo a Roma: nubifragio sulla Capitale. Temporale e grandine in tarda serata: Smart intrappolata nell'acqua e situazione decisamente complicata nella città eterna.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:56:00 GMT)