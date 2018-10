Roma | domani 26 ottobre sciopero generale del trasporto pubblico

Roma : possibile venerdì da incubo per trasporti - domani sciopero sindacati base : Roma – A Roma venerdi’ 26 ottobre trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale e nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Sgb, Cub, Si Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas. Nella Capitale l’agitazione interessera’ i collegamenti Atac (bus, tram, metropolitane, ferrovie Termini-Centocelle, Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo) e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di ...

Roma : dopodomani annunciata Assemblea pubblica su voragini Municipio X : Roma – “Venerdi’ 26 ottobre alle ore 18.15, presso l’istituto comprensivo di via delle Azzorre 314, si terra’ una Assemblea pubblica che ha per tema ‘voragini di via Costanzo Casana, via Antonio Zotti e zone limitrofe’. All’incontro parteciperanno tecnici di Acea Ato2 che relazioneranno in merito ai tempi previsti per le riparazioni e alle tecnologie adottate per la risoluzione dei problemi in ...

Roma : dopodomani inizia mostra dedicata a Francesco Totti : Roma – Il 26 ottobre, presso la Dolce Vita Gallery, a Roma, verra’ inaugurata la mostra ‘Francesco, il calciatore’ un percorso fotografico di 70 immagini che ripercorrono i 25 anni di carriera calcistica di Francesco Totti. Le foto – realizzate da Maurizio Panzariello, grande fotografo sportivo italiano – vogliono essere un tributo al calciatore, quello sul campo, quello dei dribbling, dei colpi di tacco e dei ...

Raggi : slitta a dopodomani processo a sindaco di Roma : Roma – slitta a dopodomani l’esame del sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel processo che la vede imputata per falso nell’ambito della nomina di Renato Marra a capo della direzione capitolina Turismo. Il primo cittadino doveva essere ascoltato oggi ma la decisione di Raffaele Marra (ex capo del Personale di Roma Capitale), comunicata ieri durante un processo connesso a questo che lo vede imputato per abuso d’ufficio, di ...

Roma : da domani prolungato orario bus Cecchignola fino alle 21 : Roma – A Roma da domani (mercoledi’ 24 ottobre) transito all’interno della Cecchignola prolungato fino alle 21, dal lunedi’ al sabato, per le linee di bus 763 e 789. Grazie all’intesa con le autorita’ militari, i due collegamenti potranno effettuare il percorso piu’ rapido, in entrambe le direzioni, anche nel tardo pomeriggio e nella prima serata superando l’attuale limite orario fissato, per il ...

Roma - in città 1500 tifosi del Cska - allarme ultrà fino a domani : L'allarme è forte, con circa 1.500 tifosi del Cska Mosca a seguito dei russi, di cui molti considerati "pericolosi". Tanti degli ultrà del Cska sono già sbarcati ieri a Roma, altri lo faranno oggi, ...

Diretta Roma-CSKA Mosca in streaming e in tv : il match di domani verrà trasmesso su Sky : domani 23 ottobre alle ore 21:00, la Roma di Eusebio Di Francesco scendera' in campo allo Stadio Olimpico per sfidare il CSKA Mosca [VIDEO]. Il match sara' valido per la terza giornata della fase a giorni della Uefa Champions League. I giallorossi arrivano al match contro la squadra russa dopo aver battuto per 5-0 il Viktoria Plzen. Il CSKA, invece, è reduce dalla straordinaria vittoria casalinga ottenuta contro il Real Madrid, match terminato ...

Roma : dalle 14 di domani Unione Comitati Pdz in piazza Campidoglio : Roma – domani, dalle ore 14, l’Unione Comitati Pdz manifestera’ a Roma, in piazza del Campidoglio, contro la proposta di deliberazione 127/2018 sulla trasformazione e affrancazione nei Piani di zona della Capitale. Tra le ragioni della protesta il “vincolo perpetuo” del prezzo e la “soglia minima” di pagamento. L’Unione Comitati Pdz “invita tutti i cittadini a manifestare per una ...

Bombe d'acqua su Roma e Catania. Domani calo termico fino a 10 gradi : Dopo la bomba d'acqua abbattutasi sul catanese, un violento nubifragio investe Roma, mentre la protezione civile lancia l'allarme su Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Dopo le temperature miti della prima metà di ottobre, da Domani le temperature si abbasseranno di colpo, anche di 8-10 gradi. L'Italia registrerà un calo drastico dei valori medi con venti freddi che porteranno fino a 8-10 gradi i meno. ...

Roma - Di Francesco : 'De Rossi sarà un ottimo allenatore. Domani sono sarà convocato' : 'De Rossi Già fa il mio collaboratore. Daniele è un punto di riferimento per tanti ragazzi e lo deve essere anche in mezzo al campo. Avendo avuto un percorso calcistico importate può fare l'allentaore ...

Salvini : «Basta litigi - domani sarò a Roma per risolvere i problemi» : «Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi». Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul dl fiscale e il condono. Poi è...

Salvini : «Basta litigi domani a Roma per risolvere i problemi» : 'Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi'. Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul dl fiscale e il condono. Poi è tornato anche sulla questione ...

Salvini : 'Basta litigi domani a Roma per risolvere i problemi' : 'Oggi sono in Trentino ma domani volo a Roma per risolvere i problemi. Basta litigi'. Così Matteo Salvini dopo lo scontro nel governo sul dl fiscale e il condono. Poi è tornato anche sulla questione ...

Salvini : domani sarò a Roma - basta litigiToninelli : lui e Di Maio si vedrannoLo spread sale ancora : arriva a 340 punti : Giorgetti, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, a Di Maio: "La manina è M5s". Moscovici: "Fare debito è la spesa più stupida che esista".