Roma | Desiree si sarebbe prostituita nello stesso stabile omicidio

Morte Desirée Mariottini - chi era la giovane 16enne uccisa a Roma : Trecce, linguaccia, felpa e zainetto con un muro pieno di graffiti alla spalle. Appare così in uno dei tanti selfie pubblicati sul suo profilo Facebook Desirée Mariottini, la studentessa di 16 anni di Cisterna Di Latina trovata morta, dopo essere stata drogata e stuprata, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in uno stabile abbandonato a via dei Lucani, nel quartiere San Lorenzo a Roma. Una vita spezzata di cui restano dolorosi squarci sui ...

La presidente del Municipio II di Roma Francesca del Bello : "Mi sento la vita di Desirée sulla coscienza" : "Io mi sento moralmente responsabile, me la sento sulla coscienza questa vita". Lo ha detto la presidente del Municipio II di Roma, Francesca del Bello, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito all'omicidio di Desirée, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana in uno spazio occupato nel quartiere di San Lorenzo a Roma.VIDEO - L'arresto dei due uomini accusati di omicidio"Ieri ...

Desirée Mariottini - Di Maio : “Decreto per dare maggiori poteri al sindaco di Roma - è ora” : “Più poteri al sindaco di Roma, è il momento di farlo”. È quanto ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, a ‘In Diretta’ su Radio 24, affermando che l’intento è nel contratto di governo e che Roma è una capitale che “non ha uguale in Europa per complessità e grandezza”. Di Maio rispondeva ad una domanda di Oscar Giannino e Maria Latella sull’ipotesi di una campagna della Lega per la ...

A Roma due uomini fermati per l'omicidio di Desirée : Roma, askanews, - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Desirée, la ragazza violentata e uccisa da un gruppo di persone nel quartiere Romano di San Lorenzo.La squadra mobile di Roma e del ...

Roma : identificati 2 senegalesi come presunti carnefici morte Desiree : Roma – La Polizia di Stato di Roma ha eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un 27enne e di un 43enne entrambi senegalesi, irregolari sul territorio italiano, ritenuti responsabili, in concorso con altri soggetti in via di identificazione, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti, omicidio volontario, commessi nei confronti della giovane Desiree. Il fermo ...

Desirée - a Roma si apre il caso sicurezza : sfida nel governo : Basta la cronaca e due visioni diverse di approccio ai problemi a dettare l'agenda che affonda sulla carne nuda dell'Urbe: i rifiuti, le buche, il suk in centro, gli autobus a fuoco, le scale della ...

Roma - fermi per l'omicidio di Desirée : i due sospetti : Sono due immigrati irregolare senegalesi i primi due fermati per la morte di Desirée Mariottini , la 16enne di Cisterna di Latina drogata fino all'incoscienza, violentata dal branco e trovata senza ...

Roma - due fermi per la morte di Desirée : Primi due fermi per l'omicidio di Desirée Mariottini , la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta in uno stabile occupato a San Lorenzo, a Roma, nella notte del 19 ottobre, drogata e stuprata dal ...

Roma. Morte di Desirée Mariottini : fermati i senegalesi Mamadou Gara e Brian Minteh : Prima è stata drogata, poi ha subito violenza sessuale di gruppo quando era in uno stato di incoscienza. E’ la

Omicidio Desirée a Roma - la polizia ferma due persone - : Le forze dell'ordine hanno messo in stato di fermo due cittadini senegalesi, entrambi irregolari in Italia, ritenuti responsabili, in concorso con altri, dello stupro e dell'Omicidio. Le indagini ...

Desirée - Di Maio : 'Più poteri al sindaco di Roma' : 'Giustizia per Desirèe Mariottini! È questo il grido di dolore che oggi si leva dal quartiere San Lorenzo e la gente ha ragione a essere incazzata. E lo sono anche io. Desirèe aveva 16 anni ed è stata ...

Desirée - Di Maio : decreto per ampliare poteri del sindaco di Roma : Roma, 24 ott., askanews, - Di fronte al caso di Desirée Mariottini 'è necessario intervenire al più presto con un decreto per ampliare i poteri del sindaco di Roma e dotarlo degli strumenti adatti per ...