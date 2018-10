Roma-Cska Mosca | il pestaggio con calci e bastoni dei giallorossi ai tifosi russi E nel

Roma-CSKA Mosca - tifosi giallorossi aggrediscono con calci e bastoni due supporter russi - IL VIDEO CHOC : E' un VIDEO scioccante quello che vi proponiamo. Una decina di tifosi della Roma aggrediscono con calci, pugni e bastonate alcuni tifosi russi del CSKA Mosca. Tra questi spicca un tifoso in...

Roma - cede scala mobile metro : 24 tifosi Cska feriti/ Ultime notizie : 4 guasti nelle ultime settimane : Roma, crolla scala mobile metro. Video ultime notizie: 24 tifosi russi feriti, scene di terrore e panico nella serata di ieri dopo la partita fra i giallorossi e il Cska di Mosca(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:59:00 GMT)

Incidente sulla scala mobile di Roma - il Cska : 'La nostra priorità è aiutare i feriti' : Comunicato ufficiale del club russo dopo il cedimento nella stazione di Repubblica: "Prematuro giungere a conclusioni"

Roma-Cska - i tifosi russi non ci stanno : 'Non abbiamo fatto niente di male' : I tifosi del Cska non ci stanno e, d'accordo con la loro società, sarebbero pronti anche a chiedere l'intervento dell'ambasciata di Mosca per dimostrare che 'Non stavamo saltando sulla scala mobile ...

Questura : nessuna guerriglia in occasione Roma-CSKA - un russo arrestato : Roma – nessuna guerriglia urbana vicino allo stadio. Quindici tifosi romanisti identificati per lancio di oggetti a piazza Mancini. E un tifoso russo arrestato e 6 indagati per una serie di aggressioni avvenute pero’ l’altro ieri, alla stazione Termini. Questo il bilancio delle attivita’ della Polizia in termini di prevenzione e repressione legato alla gestione dell’ordine pubblico in merito alal partita Roma-CSKA ...

Roma-Cska - i tifosi russi accusano : 'L'Italia è uno dei posti più pericolosi dove andare in trasferta' : Il cedimento della scala mobile in piazza della Repubblica ha creato scalpore tra i tifosi e i normali cittadini, il video in pochi minuti è diventato virale scatenando una valanga di critiche verso ...

Roma - crollo scala mobile metro Repubblica : ecco la lastra della gamba amputata al tifoso del CSKA FOTO ESCLUSIVA : La FOTO della lastra del tifoso russo del CSKA Mosca al quale è stato amputato il piede, ieri sera, in seguito all'incidente sulla scala mobile della stazione della metro a...

Incidente metro Roma - i tifosi del Cska tuonano : “non saltavamo sulle scale! Siamo tifosi - non idioti” : Incidente metro Roma, i tifosi del Cska chiariscono quanto accaduto alla stazione Repubblica: “nessuno saltava sulla scala” Incidente metro Roma, nuovi risvolti emergono nel day after dell’Incidente avvenuto prima della partita contro il Cska. Circa 20 tifosi russi sono rimasti feriti per il crollo della scala mobile, incastrati nelle lamiere, uno ha addirittura perso il piede amputatogli d’urgenza. Si è parlato in ...

Cede scala mobile in metropolitana a Roma - feriti tifosi del Cska Mosca : Questo il messaggio del club giallorosso su Twitter, al termine della partita vinta all'Olimpico per 3-0 sul Cska Mosca, in riferimento ai fatti di cronaca avvenuti nei pressi dello stadio , un ...

La Roma supera il Cska e vola in vetta col Real : I giallorossi stendono i russi con Dzeko (doppietta) e Ünder, adesso comandano il girone con i Blancos a 6 punti

Roma - incidente sulla scala mobile della metro : 3 tifosi Cska ricoverati all’Umberto I : Tre i tifosi Cska sono ricoverati presso il Policlinico Umberto I di Roma, per l’incidente verificatosi ieri sera sulla scala mobile della metropolitana A, fermata piazza della Repubblica. Secondo il bollettino medico del Direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione, Ciro Villani, due persone sono arrivate in codice rosso, una in codice giallo: il primo paziente, un 37enne, è in condizioni stabili ed ha subito un trauma degli ...

Roma - cede scala mobile della stazione Repubblica : 24 feriti - gravi alcuni tifosi del Cska IL VIDEO DEL MOMENTO DEL CROLLO : cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma. Sono 24 i feriti: uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del Cska che stavano...

Roma-Cska - prime ipotesi sulle cause del crollo della scala mobile : i tifosi hanno “influito” : Roma-Cska, caos nel pre-partita dal crollo della scala mobile nella metro Repubblica all’accoltellamento di un tifoso russo-- Roma, dopo una notte di incidenti si cerca di fare un po’ d’ordine in merito a quanto accaduto. Dapprima il crollo della scala mobile nella metro Repubblica che ha causato una ventina di feriti, poi l’accoltellamento di un tifoso fuori dallo stadio Olimpico. Parlando di quanto accaduto all’interno della metro, gli ...