Roma | arrestato corriere della droga | consegnava coca in scooter

Roma : trovano fucile non registrato in abitazione - uomo arrestato : Roma – Gli investigatori del commissariato Appio Nuovo di Roma diretto da Pamela de Giorgi, si sono recati in via delle Cave per dare atto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere; fin da subito i poliziotti notavano un atteggiamento poco collaborativo da parte della persona. Giunti sul pianerottolo, gli agenti sentivano una voce di un uomo provenire dall’appartamento che con voce decisa riferiva di ...

Questura : nessuna guerriglia in occasione Roma-CSKA - un russo arrestato : Roma – nessuna guerriglia urbana vicino allo stadio. Quindici tifosi romanisti identificati per lancio di oggetti a piazza Mancini. E un tifoso russo arrestato e 6 indagati per una serie di aggressioni avvenute pero’ l’altro ieri, alla stazione Termini. Questo il bilancio delle attivita’ della Polizia in termini di prevenzione e repressione legato alla gestione dell’ordine pubblico in merito alal partita Roma-CSKA ...

Roma : vendeva droga a scuola - arrestato spacciatore studente : Roma – Nel corso di un predisposto servizio per prevenire lo spaccio di droga davanti alle scuole, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno pizzicato uno studente di 19 anni che, all’interno del cortile di un plesso scolastico di via della Camilluccia, veniva avvicinato da vari ragazzini piu’ o meno coetanei che dopo una breve contrattazione si allontanavano, prima dell’orario di ingresso a scuola. Una volta ...

Roma : arrestato 34enne per detenzione droga a fini spaccio : Roma – I Carabinieri della Stazione di Sacrofano hanno arrestato un 34enne albanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un servizio di controllo della circolazione stradale, i Carabinieri fermavano l’uomo a bordo di un veicolo e, durante gli accertamenti sui documenti di guida e del mezzo, venivano insospettiti dal suo atteggiamento irrequieto. I Carabinieri hanno cosi’ ...

Roma : rapina e investe prostituta dopo esserci stato - arrestato : Roma – Va con una prostituta, la rapina e, infine, la investe. E’ successo nella periferia sud di Roma. Gli agenti del commissariato di Spinaceto, intervenuti per la segnalazione di un’auto uscita fuori di strada, si sono imbattuti in un uomo straniero di 22 anni in forte stato di agitazione che attribuiva il suo incidente a una pietra scagliata da una donna di colore contro il parabrezza. A bordo strada gli uomini hanno quindi ...

Roma - scooter contro auto al Gianicolo : 1 morto/ Ultime notizie : 5 feriti - automobilista 21enne arrestato : Roma, grave incidente al Gianicolo: scooter contro auto, 1 morto e 5 feriti, 4 in ospedale in codice rosso. automobilista 21enne arrestato, positivo a test alcol e droga.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:57:00 GMT)

‘Ndrangheta - arrestato a Roma reggente della cosca di Gallico condannato definitivamente a 18 anni : Era latitante da un anno. E di fatto era il reggente della cosca Gallico. Filippo Morgante, 48 anni, si nascondeva a Roma ed è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Esponente di spicco della famiglia mafiosa di Palmi, Morgante si era dato alla macchia nell’ottobre dell’anno scorso quando è andata definitiva la condanna a 18 anni, un mese e 28 giorni che la Corte d’appello di Reggio gli ha ...

‘Ndrangheta - arrestato a Roma reggente della cosa di Gallico condannato definitivamente a 18 anni : Era latitante da un anno. E di fatto era il reggente della cosca Gallico. Filippo Morgante, 48 anni, si nascondeva a Roma ed è stato arrestato ieri sera dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Esponente di spicco della famiglia mafiosa di Palmi, Morgante si era dato alla macchia nell’ottobre dell’anno scorso quando è andata definitiva la condanna a 18 anni, un mese e 28 giorni che la Corte d’appello di Reggio gli ha ...

Roma : operaio arrestato per violenza sessuale su giovane donna : Roma – Stava svolgendo dei lavori di ammodernamento degli impianti l’operaio cinquantenne arrestato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale. I lavori, in un condominio del centro, erano in corso da alcuni giorni e ieri mattina hanno interessato l’appartamento della vittima. Uno dei 2 operai, intuito che in casa c’era solo una ragazza, con la scusa di appoggiare un oggetto, e’ entrato nella cameretta e, ...

Roma : celava sostanze stupefacenti in scatola caramelle - arrestato : Roma – Per nascondere la droga da spacciare usava un doppio escamotage: la cocaina era dentro una confezione di caramelle a sua volta nascosta nel passaruota di una vecchia Renault in stato di abbandono. Cio’ non e’ bastato a un Romano di 49 anni, ad evitarsi l’arresto. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone, a scoprirlo. Monitorando con discrezione la zona di ...