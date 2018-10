Roma | a Stadio Domiziano in mostra ' La forza degli dei e degli eroi'

Scontri tra tifosi Roma e Cska Mosca : un accoltellato/ Ultime notizie - rissa fuori dallo stadio Olimpico : Scontri tra tifosi Roma e Cska Mosca: un accoltellato. Ultime notizie, rissa fuori dallo stadio Olimpico a pochi minuti dal fischio di inizio della sfida(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 20:53:00 GMT)

Roma Running Style - allo Stadio dei Marmi 1300 runners per l'allenamento più partecipato : Correre o camminare, nessuna sfida, solo puro divertimento a tempo di musica: questo è Roma Running Style. L'evento, che si è svolto venerdì sera presso lo Stadio dei Marmi a Roma, ha visto la partecipazione di 1300 runners giunti da tutta Italia. La manifestazione, che unisce sport, divertimento e musica, oltre ad offrire un momento di aggregazione e svago accessibile a tutti, prevedeva un allenamento adatto sia ai ...

Vi spiego tutti i limiti del progetto sullo Stadio della Roma : ... vissuta senza pause proprio perché offre una piena convergenza di funzioni plurime e attenua il carattere di un'area dedicata esclusivamente alle attività per lo sport. Questa intesa tra la società ...

Roma-Spal - proposta di matrimonio allo Stadio Olimpico : Che Roma sia una città passionale, non c'è dubbio: la visceralità con cui si vive il calcio allo Stadio Olimpico è unica. Ma la Capitale lo sa: la passione del tifo va ben oltre quella sportiva. ...

Stadio della Roma - revocati domiciliari a Luca Parnasi : per lui l’obbligo di firma : Luca Parnasi non è più agli arresti domiciliari. Ma non potrà lasciare la Capitale, con obbligo di firma tre volte alla settimana. L’imprenditore ed ormai ex amministratore della società Eurnova è il principale indagato nell’ambito dell’inchiesta sui presunti reati compiuti nel corso dell’iter di approvazione degli atti per il futuro Stadio dell’As Roma. Arrestato (e finito in carcere) lo scorso 13 giugno, gli ...

Montuori : al momento giusto chiuderemo la questione stadio Roma : Roma – “Stiamo cercando di sciogliere tutti i nodi e appena pronti si andra’ in Aula”. Cosi’ Luca Montuori, assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, intervistato da Radio Radio in merito alle vicende dello stadio della societa’ giallorossa a Tor di Valle. “La nostra intenzione e’ portare a termine la strada intrapresa- ha spiegato- attendendo naturalmente anche i risultati della due diligence ...

Roma - progetto Stadio : dirigenza riunita a Boston : Frongia: "Stadio della Roma? Nelle prossime settimane novità importanti". Pellegrini e Florenzi al Quirinale

Pelonzi : progetto Stadio Roma non ci ha mai convinto : Roma – “Stadio della Roma: Frongia afferma ‘io direi che non ci siamo mai fermati… stanno arrivando delle novita” noi diciamo: ‘che questo progetto non ci ha mai convinto, va rifatto e che l’unica novita’ che abbiamo visto e’ il definanziamento del Ponte dei Congressi'”. Cosi’ in un tweet Giulio Pelonzi, capogruppo Pd in Consiglio capitolino. L'articolo Pelonzi: progetto Stadio ...