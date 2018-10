Roma | 16enne morta nello stabile dei pusher | drogata e probabilmente violentata - Fermato

Roma - 16enne trovata morta : “Droga nel sangue. Violentata da più uomini” : Desirée, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta nella notte tra venerdì e sabato in un palazzo abbandonato in via dei Lucani a San Lorenzo, è stata Violentata da un gruppo. L’autopsia, effettuata sul corpo, ha rivelato anche la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Proseguono senza sosta le indagini, coordinate dalla procura di Roma , per identificare i reponsabili. Più uomini. Quando il cadavere era stato trovato, senza ...

Roma - 16enne trovata morta in uno stabile occupato da spacciatori : “Cercava il tablet che le avevano rubato” : “Voleva recuperare il tablet che le avevano rubato”: secondo gli abitanti del rione San Lorenzo di Roma è questo il motivo che avrebbe spinto Desirée, una liceale 16enne di Latina, in quello stabile abbandonato in via dei Lucani, dove è stata ritrovata morta. Come riporta il Corriere della Sera, la ragazza si è allontanata da casa giovedì 18 ottobre dicendo che sarebbe andata a dormire da un’amica invece, per motivi ancora da ...