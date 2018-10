Rogo Agordino - sgombero frazione Taibon : ANSA, - VENEZIA, 25 OTT - Silvia Tormen, il sindaco di Taibon , la località bellunese maggiormente interessata dall'incendio che si è sviluppato da ieri nell' Agordino , ha annunciato che in questi ...

Belluno - vasto incendio nell’Agordino : il Rogo si è propagato - vento in calo : Divampa e si estende, anche se il vento è calato, l’incendio che da ieri pomeriggio sta interessando l’Agordino, nel Bellunese: in considerazione del miglioramento della situazione meteo, è atteso l’intervento degli elicotteri dei Vigili del fuoco e dei Canadair della Protezione Civile a supporto delle opere di spegnimento. Il Soccorso alpino ha operato tutta la notte per raggiungere due ragazzi di 29 e 34 anni di Agordo ...