Riverdale 3×04 | trama | anticipazioni | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

: Ho bisogno di vedere la 3×04 di Riverdale - amoreavrai : Ho bisogno di vedere la 3×04 di Riverdale -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) L’episodio di3×04 The Midnight Club va in onda sulla The CW mercoledì 7 novembre 2018. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. TUTTO SU #3×04:Il nuovo episodio di3×04 si intitola The Midnight Club, che tradotto significa letteralmente “il club della mezzanotte”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. Quando Betty affronta Alice su Grifoni e Gargoyles, Alice non ha scelta se non quella di raccontare la verità: da giovani lei Fred, FP, Hermoine, Hiram, Sierra, Penelope e Tom hanno giocato al gioco agli inizi degli anni ’90. Da allora tutti sono perseguitati da sconcertanti misteri..3×04e dove vedere l’episodio Negli USA ...