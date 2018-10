Rischio fuga per 140mila docenti | medici e infermieri

Tria e Salvini : deficit e debito scenderanno. CSC lancia alert fuga capitali e Rischio tasse più alte in futuro : Il ministro dell'economia Giovanni Tria parla in occasione del convegno del Centro Studi di Confindus Tria , dove è avvenuta la presentazione degli Scenari economici. Tria cerca di rassicurare nuovamente l'Unione ...

Pensioni - con quota 100 e 62 anni Rischio fuga degli statali : potrebbero uscire in 300mila : Con la quota 100 tra età e contributi con una soglia minima a 62 anni per l'accesso alla pensione l'anno prossimo potrebbero uscire dal lavoro tra i 300.000 e i 400.000 travet invece dei 150.000 ...

Vicenza - Salvini 'Immigrato ammalato in fuga - così torna la tubercolosi'. Ma la prefettura 'Nessun Rischio ' : È un chiodo fisso, da anni, delle campagne elettorali leghiste: i migranti portano le malattie infettive. E oggi, nei panni di ministro dell'Interno, Matteo Salvini - nel giorno in cui il premier ...

“ Rischio ” Italia - stranieri in fuga dai Btp In 2 mesi vendite record per 70 miliardi : Gli investitori esteri tra maggio e giugno hanno venduto rispettivamente 34 e 38 miliardi di obbligazioni Italia ne, un record storico. I timori sulla legge di Bilancio

Norvegia - dimesso ministro xenofobo Sandberg/ Fuga d'amore con ex Miss Iran : "A Rischio sicurezza nazionale" : ministro per la Pesca in Norvegia si dimette dopo viaggio in Iran con la compagna ex Miss e rifugiata: Per Sandberg, xenofobo anti-migranti, ha "cambiato" le sue idee politiche(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:56:00 GMT)