Ripescaggi | la Lega B impugnerà al Consiglio di Stato la decisione del Tar

Ripescaggi : assemblea d’urgenza della Lega B : Una “ assemblea d’urgenza” della Lega di Serie B è stata convocata per domani nella sede di via Rosellini, a Milano. E’ il primo effetto della sentenza con la quale stamattina il Tar del Lazio ha accolto le istanze cautelari presentate da alcuni club, sospendendo così l’efficacia di tutti i provvedimenti sul format di B. All’ordine del giorno la “verifica dei poteri” e le “valutazioni e ...

A seguito della decisione del Tar sul format del campionato di Serie BKT, la Lega Serie B ha convocato un'assemblea d'urgenza per discutere la questione.

Calcio italiano sconvolto dal Tar : Ripescaggi e ricorsi - la Lega B attende le decisioni della Figc : ripescaggi– Novità clamorose in Serie B e Serie C. Difatti, il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati dai club sul format del campionato cadetto, sono state accettate le le istanze cautelari presentate da Novara, Ternana e Pro Vercelli, con l’aggiunta del Siena, sulla sospensione della pronuncia del Tribunale federale nazionale che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi delle società. La Lega di B rimane in attesa delle ...