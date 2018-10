Riforma pensioni 2019 Non c’è solo Quota 100 | l’allarme di Pedretti sulla rivalutazione

Riforma pensioni e Quota 100 - Cesare Damiano polemico : 'Devo dare ragione a Boeri' : Le ultime notizie, relative alle pensioni, di oggi mercoledì 24 ottobre, riguardano la bozza di Manovra finanziaria messa a punto dal Governo gialloverde e che prevede, in particolare, l'istituzione di un fondo per la revisione del sistema pensionistico tramite l'introduzione di nuove misure per il pensionamento anticipato. Come è noto, la principale misura sara' rappresentata da Quota 100 che si articolera' in quattro finestre trimestrali. Gli ...

QUOTA 100 E Riforma pensioni 2018/ Manovra con truffa - ecco perché secondo Gasparri (ultime notizie) : Nella Manovra 2019 c’è anche la RIFORMA delle PENSIONI con QUOTA 100 e le finestre trimestrali. Per Maurizio Gasparri il Governo vuole imbrogliare gli italiani(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 05:51:00 GMT)

Riforma pensioni e Quota 100/ Tre mesi in più di attesa per i lavoratori pubblici (ultime notizie) : La Quota 100 prevista nella Riforma delle pensioni che entrerà nella Manovra 2019 potrebbe comportare l’obbligo di preavviso di tre mesi per i dipendenti pubblici(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:24:00 GMT)

QUOTA 100 E Riforma PENSIONI/ Le richieste dell’Anief per la Manovra 2019 (ultime notizie) : In tema di RIFORMA delle PENSIONI, la Manovra 2019 poterà all’introduzione di QUOTA 100. L’Anief vuole però evitare che comporti delle penalizzazioni per chi la userà(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 05:32:00 GMT)

Quota 100 e Riforma pensioni/ Manovra - stanziati 6.7 miliardi per il 2019 e altri 7 per il 2020 : La riforma delle pensioni basata su Quota 100, secondo quanto ipotizzato con la Manovra 2019, prevede che ci siano delle finestre trimestrali per accedere alla quiescenza(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 20:23:00 GMT)

QUOTA 100 E Riforma PENSIONI/ Come funzionano le finestre trimestrali previste nella Manovra 2019 : La RIFORMA delle PENSIONI basata su QUOTA 100, secondo quanto ipotizzato con la Manovra 2019, prevede che ci siano delle finestre trimestrali per accedere alla quiescenza(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Riforma pensioni E MANOVRA 2019/ Quota 100 - Quota 41 e Opzione donna : i rilievi di Damiano : Non c’è solo Quota 100 come misura di RIFORMA delle PENSIONI nella MANOVRA 2019. Per questo Cesare Damiano dubita che le risorse possano bastare(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 15:31:00 GMT)

Riforma pensioni E MANOVRA 2019/ Quota 100 e il rischio della clausola compensativa (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100 sarà strutturale oppure sperimentale? Il dubbio viene a Moody’s vedendo i saldi della MANOVRA e ci potrebbe essere una clausola compensativa. Quanto scritto da Moody’s nel report con cui è arrivato il downgrade sull’Italia ha portato Il Sole 24 Ore a porsi una domanda: Quota 100 sarà una misura sperimentale o strutturale? L’agenzia di rating ha infatti scritto che l’intervento di RIFORMA delle ...

Quota 100 e Riforma pensioni/ I problemi di sostenibilità del sistema previdenziale italiano (ultime notizie) : Nella manovra 2019 ci sarà la Riforma delle pensioni con Quota 100. La sostenibilità del sistema previdenziale italiano è già però debole secondo uno studio(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 11:02:00 GMT)

Quota 100 e Riforma pensioni/ Da 32.500 fino a 100.000 euro di costi per lo Stato : Quota 100, misura principale della Riforma delle pensioni contenuta nella Manovra 2019, avrebbe dei costi per lo Stato che possono arrivare fino a 100.000 euro a persona(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 09:02:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Quota 100 e Quota 41 : chi ha copiato tra Governo e sindacati? : Cgil, Cisl e Uil hanno presentato una piattaforma unitaria anche in tema di RIFORMA delle PENSIONI. E sembrano essere dello stesso avviso del Governo, dice GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:07:00 GMT)

Riforma pensioni E QUOTA 100/ Alla fine per la manovra si spenderà meno del previsto (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI e manovra 2019. Claudio Durigon spiega che QUOTA 100 concretamente costerà meno di quanto stimato, perché non tutti i beneficiari la useranno(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 04:22:00 GMT)

Riforma pensioni 2019 E QUOTA 100/ Di Maio promette soluzione per chi chiede Quota 41 : RIFORMA PENSIONI 2019 con Quota 100. La revisione della Legge Fornero con la Manovra potrebbe comprendere delle soluzioni anche per chi chiede Quota 41(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Quota 100 e Riforma delle pensioni/ Opzione donna - spunta la richiesta di trasformarla in Opzione mamma : La Quota 100 rappresenta la misura principale della Riforma delle pensioni nella Manovra 2019. Il Forum delle famiglie vorrebbe però anche Opzione mamma(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:34:00 GMT)