Regione Lombardia mette all' asta cappella a Bergamo | se l' aggiudicano i musulmani

Smog - stop agli Euro 4 diesel a Milano : la Regione Lombardia critica la misura : Scatta lo stop agli Euro 4 diesel a Milano a causa dell’inquinamento, ma l’assessore lombardo all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, non e’ convinto del provvedimento. Per quattro giorni consecutivi l’Arpa ha registrato valori di polveri sottili oltre il limite consentito dalla legge di 50 mg/mc e sono scattate le misure temporanee di primo livello del ‘Protocollo aria’, definito da un accordo tra le regioni ...

Lombardia : via libera Consiglio Regione a nuovo Comune Borgocarbonara : Milano, 23 ott. (AdnKronos) - Si chiamerà Borgocarbonara il nuovo Comune della provincia di Mantova, nato dalla la fusione dei Comuni di Borgofranco sul Po e Carbonara di Po. Il via libera definitivo è venuto dal Consiglio regionale della Lombardia che ha approvato all’unanimità il progetto di legge

Sicurezza : Regione Lombardia - a Comuni 4 mln per videosorveglianza e body cam : Milano, 21 ott. (AdnKronos) - Ammonta a 3,6 milioni di euro il finanziamento di Regione Lombardia a favore di Comuni singoli o in forma associata per la realizzazione di progetti di video sorveglianza nel biennio 2018-2019. Altri 400mila euro, invece, sono stati destinati a favore di Comuni singoli

Lombardia - Regione sempre più vitivinicola : Manifestazione che si svolgerà il 17 e il 18 Novembre alle ex scuderie 'Le Cavallerizze' del Museo della Scienza e della Tecnologia 'Leonardo Da Vinci' di Milano, a cura dell'Alleanza delle ...

REFERENDUM VERBANO CUSIO OSSOLA : LOMBARDIA O PIEMONTE?/ Diretta live risultati : la provincia cambia Regione? : REFERENDUM VERBANO CUSIO OSSOLA: Diretta live risultati, la provincia del Vco deciderà di lasciare il Piemonte per la LOMBARDIA? Consultazione alla prova del quorum: si vota dalle 7 alle 23.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 10:47:00 GMT)

La Regione stanzia 1 - 1 milioni per conciliare vita/lavoro in Lombardia : Uno stanziamento di 1,1 milioni di euro per progetti di potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza che concilino

Lombardia : commissione montagna Consiglio Regione lunedì a Edolo : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - L’ufficio di presidenza della commissione speciale montagna del Consiglio regionale della Lombardia ha programmato per lunedì 22 ottobre una visita presso l’Università della montagna a Edolo, in provincia di Brescia, un centro di formazione e ricerca a livello universit

Lombardia : lunedì in Consiglio Regione rapporto su educazione a legalità : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, introdurrà lunedì 22 ottobre alle 10 la presentazione del rapporto 'Storia dell’educazione alla legalità nella scuola italiana', predisposto dall’Università degli Studi Milano. L’evento è promosso

8 - 9 milioni di italiani cercano incontri online - la Lombardia è la Regione più attiva : Le App di dating più scaricate sono Badoo , con più di 300 milioni di utenti attivi, , L'anima e Tinder , 50 milioni di utenti in tutto il mondo, di cui 9 milioni solo in Italia, . Il giro d'affari ...

Lombardia : da Regione 7 mln per difesa suolo e ripristino idrogeologico (2) : (AdnKronos) - Si tratta di risorse per interventi volti alla sistemazione urgente di aree dissestate, oltre che alla cosiddetta manutenzione territoriale diffusa, consistente principalmente in piccole opere di ripristino dell'assetto naturale di infrastrutture e versanti colpiti da caduta massi e in

Lombardia : da Regione 7 mln per difesa suolo e ripristino idrogeologico : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Ammontano a quasi 7 milioni di euro i fondi previsti dalla Giunta regionale lombarda che ha approvato la delibera per il finanziamento di interventi urgenti a seguito delle forti piogge di luglio-agosto scorsi e in alcune aree regionali a rischio come la Valtellina, la

Lombardia : presentato in Consiglio Regione concorso enologico 'Emozioni dal mondo' : Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Sono 250 le etichette di vini provenienti da 23 Paesi, che parteciperanno alla 14esima edizione del concorso enologico internazionale 'Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet insieme', patrocinata dal Consiglio regionale della Lombardia. La commissione giudicatrice sarà f

Quote latte : Invernizzi - Regione Lombardia pronta a collaborare con settore : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Si è tenuta oggi l'audizione della commissione Agricoltura del Consiglio regionale della Lombardia con le associazioni del settore lattiero-caseario, in merito alla riscossione coattiva del prelievo supplementare del latte durante le annate 2014-2015. “Durante una recen

Lombardia : si insedia in Regione Consiglio per pari opportunità : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Si è insediato a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, il Consiglio per le pari opportunità, organo di garanzia istituito dalla legge regionale del 2011 con il compito di valutare l’applicazione di norme antidiscriminatorie, verificare l’attuazi