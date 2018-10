Reddito di inclusione | da inizio anno ha sostenuto 1 milione di persone

Economia : Vecchi - Anci - a 'Il Sole 24 Ore' sul Reddito di inclusione - sarebbe sbagliato fermare una macchina appena partita : Roma, 22 ott 08:28 - , Agenzia Nova, - Il percorso per arrivare al reddito di inclusione è durato tre anni. Ora questa prima misura nazionale di contrasto alla povertà è appena... , Res,

Reddito inclusione - Comuni in tilt : Inps blocca l’erogazione a migliaia di persone : È un corto circuito: i Comuni non hanno personale per far redigere i progetti individualizzati per uscire dalla povertà ai beneficiari del Reddito di inclusione e, senza tali documenti, l'Inps, legge alla mano, blocca i contributi. Intanto, il Governo pensa di togliere la gestione delle attività agli enti locali affidandosi a privati.Continua a leggere

Lombardia : in Consiglio Regione vaccini - trasporti e Reddito inclusione (4) : (AdnKronos) - Sul fronte dello sfruttamento idrico a fine zootecnico la Regione sta valutando una nuova misura del Psr destinata a supportare investimenti aziendali per il contenimento dell’uso dell’acqua. Per quanto riguarda, invece, la messa a norma per gli scarichi civili non autorizzati, purtrop

Lombardia : in Consiglio Regione vaccini - trasporti e Reddito inclusione (5) : (AdnKronos) - "L'11 giugno -ha spiegato Bolognini- Regione Lombardia ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la scheda programmatica delle linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 2018/2020. Il Ministero ha chiesto di aggiungere alcun

Lombardia : in Consiglio Regione vaccini - trasporti e Reddito inclusione (3) : (AdnKronos) - Il Movimento Cinque Stelle, primo firmatario Massimo De Rosa, chiede se la Giunta intenda modificare l’articolo introdotto con la legge di assestamento al bilancio 2018-2020, che riguarda la riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette, adegu

Lombardia : in Consiglio Regione vaccini - trasporti e Reddito inclusione (2) : (AdnKronos) - Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione, primo firmatario Franco Lucente, per sapere se la giunta abbia a disposizione i dati relativi al rumore e alle vibrazioni prodotte dal passaggio dei treni Trenord sulle rotaie che costeggiano le vie Carli, del Reno e Forni a Milano. Ne

Lombardia : in Consiglio Regione vaccini - trasporti e Reddito inclusione : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - vaccini, trasporti, infrastrutture, legionella e reddito di inclusione. Sono alcuni dei temi trattati durante il question time al Consiglio regionale della Lombardia. Il Pd ha chiesto quali siano i tempi di attesa per le vaccinazioni antimeningococco B in regime di co-pa

Lombardia : in Consiglio Regione vaccini - trasporti e Reddito inclusione (6) : (AdnKronos) - Rimuovere le condizioni che escludono quei genitori che non hanno contratto matrimonio, coppie di fatto e genitori unici, dai benefici per l’affitto della casa. A chiederlo è la consigliera del Pd Paola Bocci che in un question time chiede alla Giunta regionale di introdurre correttivi

REI - Reddito di inclusione : nuovo comunicato INPS - da oggi c’è un nuovo servizio attivo : In attesa di conoscere come sarà strutturato il nuovo Reddito di cittadinanza, voluto dal Governo Conte ed in modo particolare dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, l’INPS, attraverso un comunicato ufficiale, rende nota l’introduzione di un nuovo servizio automatico riguardante la domanda del Reddito di inclusione (REI): si tratta di un servizio attraverso il quale l’utente potrà verificare rapidamente lo stato della propria ...

Reddito di cittadinanza? Meglio allargare quello di inclusione : I 17 miliardi di euro per lanciare il Reddito di cittadinanza in versione completa, ammesso che quelle stime siano davvero corrette, non ci sono. Non nella legge di bilancio di quest’anno, che li impiegherà fondamentalmente nella neutralizzazione dell’aumento delle aliquote Iva (12,5 miliardi), né in quella del prossimo. Tuttavia gli spiragli aperti negli ultimi giorni dal ministro dell’Economia Giovanni Tria disegnano una possibilità per ...

Lucca - il baratto sociale di Altopascio : né Reddito di cittadinanza né di inclusione. “1000 euro per lavori di utilità sociale” : Non è il reddito di cittadinanza sperimentato nella Livorno grillina ma poco ci manca. Nessun centro per l’impiego e nessuna offerta di lavoro: in cambio del conguaglio economico i beneficiari della misura devono operarsi per azioni a favore del bene comune, come la ripulitura di un parco pubblico o la verniciatura di una panchina nella piazza del paese. Siamo ad Altopascio, comune di 15mila abitanti al confine tra la provincia di Lucca e quella ...