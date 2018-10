Red Dead Redemption 2 | trapela la lista completa dei Trofei

Red Dead Redemption 2 è più bello su Xbox One X o PS4 Pro? Scopriamolo nella nuova analisi comparativa di Digital Foundry : Oggi è il gran giorno di Red Dead Redemption 2, di cui vi abbiamo potuto finalmente parlare nella nostra recensione e che arriverà domani su Xbox One e PS4, colmando le attese di milioni di giocatori.Il gioco è naturalmente ottimizzato per Xbox One X e PS4 Pro, e puntuale come un orologio Digital Foundry ha pubblicato oggi la sua analisi comparativa che sviscera il comparto tecnico delle due edizioni, in un lungo video confronto che potete ...

Red Dead Redemption 2 : scopriamo i voti della stampa internazionale : Ormai ci siamo, un solo giorno ci divide da Red Dead Redemption 2. L'attesissimo gioco di Rockstar sta per sbarcare su PlayStation 4 e Xbox One e, sulle nostre pagine, è da poco comparsa l'approfondita recensione.Se siete curiosi di sapere come è stato accolto il titolo dalla stampa specializzata, siete nel posto giusto. Su Metacritic, infatti, sono spuntati i primi voti delle principali testate internazionali.Nel momento in cui scriviamo, la ...

Videogiochi : Red Dead Redemption 2 il western secondo Rockstar : ... senza nessuno stacco di camera, piuttosto un lungo piano sequenza dal gusto tarantiniano che abbatte la barriera tra mondo di gioco e gameplay. Il mondo Red Dead Redemption 2 regala al giocatore la ...

Red Dead Redemption 2 non è un gioco - è un’esperienza di vita : Dopo averlo aspettato per più di un anno, aver visto più volte ogni trailer e averlo sfiorato per un paio d’ore, trovarsi al cospetto di Red Dead Redemption 2 è un’esperienza che può schiacciarti. Un mondo così vasto, con così tante esperienze da provare, dettagli da apprezzare e dialoghi da ascoltare crea inevitabilmente una certa soggezione. È un po’ come trovarsi di fronte a un film fondamentale o a un libro come IT. “Oddio ma veramente ...

Red Dead Redemption 2 - recensione : Arthur Morgan sporca le pagine del suo diario: qualche schizzo, un riassunto della giornata, un pensiero per gli amici scomparsi. In quanti se ne sono andati, e per cosa? Per scappare da quel progresso che morde le caviglie della banda? Per abbandonare la vita da fuorilegge? Il perché non ha importanza: bisogna andare avanti. E così gli zoccoli ferrati affondano nella neve delle Grizzlies, picchiano le pianure del New Hanover, muovono le acque ...

Alle 13 l'imperdibile diretta in compagnia di Red Dead Redemption 2 : Dopo tanta attesa e qualche rinvio sta finalmente per arrivare il giorno di Red Dead Redemption 2. Il gioco sarà disponibile su PS4 e Xbox One nella giornata di domani ma a partire dAlle 13:00 potrete trovare sulle pagine di Eurogamer.it la nostra dettagliatissima recensione. E non solo.Per l'occasione abbiamo infatti deciso di organizzare una diretta in cui il nostro Lorenzo Mancosu, redattore che si è occupato anche della recensione, ...

Red Dead Redemption 2 - la recensione di GQ online dalle 13! : Dopo una lunga attesa, finalmente ci siamo. Abbiamo incontrato per la prima volta Red Dead Redemtpion 2 circa due anni fa. Prima le immagini, poi il trailer. Abbiamo scoperto che quel “2” è ingannevole, perché il nuovo gioco di Rockstar non continua le vicende del capolavoro del 2011 con protagonista John Marston – qualcuno si aspettava di vedere il figlio Jack sulle orme del padre –, ma un prequel. Un prequel che fa da ideale seguito a GTA 5, ...

Ecco le dimensioni della patch del day one di Red Dead Redemption 2 : Manca ormai pochissimo all'uscita di Red Dead Redemption 2, un'uscita fissata per la giornata di domani, 26 ottobre. L'atteso titolo Rockstar Gams è ormai alle porte e in attesa di scoprirlo all'interno della nostra recensione e di una diretta dedicata alle 13:00 non possiamo non rivelarvi le ultime fondamentali informazioni sull'ultima grande fatica di Rockstar Games.In questo caso possiamo finalmente far luce sulle dimensioni della patch del ...

Red Dead Redemption 2 : ecco le informazioni per il lancio : In arrivo c'è anche Red Dead Online , una nuova esperienza online ambientata nell'enorme mondo aperto di Red Dead Redemption 2. 'Come accade con tutte le esperienze online di questa portata e ...

Disponibile da venerdì la companion app di Red Dead Redemption 2 : Sfuggi alla legge, dai la caccia ai tuoi nemici, trova l'emporio più vicino e altri luoghi d'interesse con la mappa interattiva della companion app ufficiale di Red Dead Redemption 2.La companion app di Red Dead Redemption 2 si collega direttamente alla tua PS4 o alla tua Xbox One mentre giochi, fornendo informazioni interattive in tempo reale sul tuo dispositivo mobile. Disponibile dal 26 ottobre per iOS e Android, l'app permette di scorrere e ...

Red Dead Redemption 2 : scopriamo la gestione dei peli facciali di Arthur Morgan in alcune nuove immagini : Attraverso delle interviste concesse dagli sviluppatori negli ultimi mesi, sapevamo che Arthur Morgan, protagonista di Red Dead Redemption 2, avrebbe potuto essere personalizzato tanto nell'abbigliamento quanto nell'acconciatura e nei suoi peli facciali, che includono i baffi e la barba.Sapevamo già che la barba crescerà da sola col passare delle ore di gioco e che non potrà essere applicata semplicemente attraverso un editor, ma grazie ad ...

Arriva l'ora di Red Dead Redemption 2 : appuntamento domani alle 13 con la recensione e un'imperdibile diretta : Lo abbiamo vissuto per ore e ore, lo abbiamo esplorato in ogni suo minimo dettaglio e ora siamo pronti a raccontarvelo. domani sarà il gran giorno di Red Dead Redemption 2, il prequel sviluppato da Rockstar la cui nostra recensione ad opera di Lorenzo Mancosu sarà pubblicata alle 13:00 in punto.Sempre alle 13:00, il nostro Lorenzo porterà Red Dead Redemption 2 sui vostri schermi grazie a un'imperdibile diretta, che vi illustrerà per la prima ...

Red Dead Redemption 2 : una valanga di notizie sulla day one patch - l'app dedicata e molto altro ancora : Come annunciato in precedenza , Red Dead Online è una nuova esperienza online ambientata nell'enorme mondo aperto di Red Dead Redemption 2 . Come accade con tutte le esperienze online di questa ...