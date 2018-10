Red Dead Redemption 2 | la recensione di GQ online dalle 13!

Ecco le dimensioni della patch del day one di Red Dead Redemption 2 : Manca ormai pochissimo all'uscita di Red Dead Redemption 2, un'uscita fissata per la giornata di domani, 26 ottobre. L'atteso titolo Rockstar Gams è ormai alle porte e in attesa di scoprirlo all'interno della nostra recensione e di una diretta dedicata alle 13:00 non possiamo non rivelarvi le ultime fondamentali informazioni sull'ultima grande fatica di Rockstar Games.In questo caso possiamo finalmente far luce sulle dimensioni della patch del ...

Red Dead Redemption 2 : ecco le informazioni per il lancio : In arrivo c'è anche Red Dead Online , una nuova esperienza online ambientata nell'enorme mondo aperto di Red Dead Redemption 2. 'Come accade con tutte le esperienze online di questa portata e ...

Disponibile da venerdì la companion app di Red Dead Redemption 2 : Sfuggi alla legge, dai la caccia ai tuoi nemici, trova l'emporio più vicino e altri luoghi d'interesse con la mappa interattiva della companion app ufficiale di Red Dead Redemption 2.La companion app di Red Dead Redemption 2 si collega direttamente alla tua PS4 o alla tua Xbox One mentre giochi, fornendo informazioni interattive in tempo reale sul tuo dispositivo mobile. Disponibile dal 26 ottobre per iOS e Android, l'app permette di scorrere e ...

Red Dead Redemption 2 : scopriamo la gestione dei peli facciali di Arthur Morgan in alcune nuove immagini : Attraverso delle interviste concesse dagli sviluppatori negli ultimi mesi, sapevamo che Arthur Morgan, protagonista di Red Dead Redemption 2, avrebbe potuto essere personalizzato tanto nell'abbigliamento quanto nell'acconciatura e nei suoi peli facciali, che includono i baffi e la barba.Sapevamo già che la barba crescerà da sola col passare delle ore di gioco e che non potrà essere applicata semplicemente attraverso un editor, ma grazie ad ...

Arriva l'ora di Red Dead Redemption 2 : appuntamento domani alle 13 con la recensione e un'imperdibile diretta : Lo abbiamo vissuto per ore e ore, lo abbiamo esplorato in ogni suo minimo dettaglio e ora siamo pronti a raccontarvelo. domani sarà il gran giorno di Red Dead Redemption 2, il prequel sviluppato da Rockstar la cui nostra recensione ad opera di Lorenzo Mancosu sarà pubblicata alle 13:00 in punto.Sempre alle 13:00, il nostro Lorenzo porterà Red Dead Redemption 2 sui vostri schermi grazie a un'imperdibile diretta, che vi illustrerà per la prima ...

Red Dead Redemption 2 : una valanga di notizie sulla day one patch - l'app dedicata e molto altro ancora : Come annunciato in precedenza , Red Dead Online è una nuova esperienza online ambientata nell'enorme mondo aperto di Red Dead Redemption 2 . Come accade con tutte le esperienze online di questa ...

La tecnologia utilizzata in Red Dead Redemption 2 è una significativa evoluzione di quella vista in GTA 5 : I giochi Rockstar sono sempre tra i prodotti tecnicamente più impressionanti sul mercato, una dichiarazione che, a quanto sembra, suonerà più vera che mai con Red Dead Redemption 2. Ogni singolo secondo di filmato che abbiamo visto fino ad ora è sembrato davvero sorprendente.E se la grafica e il livello di dettaglio sono certamente impressionanti, anche la promessa degli NPC dinamici di Red Dead Redemption 2 è qualcosa che non vediamo l'ora di ...

Annunciata companion app di Red Dead Redemption 2 : come funziona e a cosa servirà : Rockstar Games presto rilascerà una companion app per Red Dead Redemption 2 dotata di molte funzioni utili per scoprire l'intero mondo di gioco. Lo sviluppatore infatti ha annunciato l’uscita di un'applicazione di accompagnamento, che viene chiamata anche companion app per Red Dead Redemption 2. La data di uscita è in programma per il prossimo 26 ottobre e sarà disponibile per sistemi iOS e Android. Per gli utenti sarà disponibile il download ...

Red Dead Redemption 2 : trafugato un nuovo video di gameplay che mostra per la prima volta i frammenti di una missione : Aggiornamento: Come segnalato dai colleghi di Eurogamer.net, in rete è comparso un altro video apparentemente proveniente dalla Russia che mostra poco meno di 5 minuti di gioco e che in particolare ci dà l'occasione di vedere da vicino la visuale in prima persona.La qualità del video è tutt'altro che eccellente ma ci permette di osservare alcune situazioni di gioco dell'attesissimo Red Dead Redemption 2 che arriverà sugli scaffali digitali e non ...

Red Dead Redemption 2 : John Marston e Dutch van der Linde si mostrano in nuove immagini : Mentre siamo vicinissimi al lancio di Red Dead Redemption 2 di questo venerdì, Rockstar continua a divulgare maggiori informazioni e a pubblicare nuovi contenuti sull'attesissimo gioco open-world.Oggi, come segnala Dualshockers, i nuovi contenuti assumono la forma di una serie di nuove immagini che presentano due dei volti più riconoscibili di Red Dead. John Marston, il protagonista dell'originale Red Dead Redemption, insieme a Dutch van der ...

Red Dead Redemption 2 : nuovi dettagli su patch del day one - companion app e Red Dead Online : Aggiornamento: A corredo delle informazioni condivise nella giornata di ieri possiamo ora condividere tutte le informazioni rivelate da Rockstar Games all'interno di un comunicato ufficiale:Con l'uscita di Red Dead Redemption 2 a pochi giorni di distanza, vogliamo condividere alcune informazioni per prepararti al meglio a quest'epica avventura nel cuore di un'America dura e selvaggia. Continua a leggere per scoprire di più sull'uscita di Red ...

Red Dead REDEMPTION 2 : D1 Update - EMBARGO Streaming e altro : Con l’uscita di Red DEAD REDEMPTION 2 a pochi giorni di distanza, vogliamo condividere alcune informazioni per prepararti al meglio a quest’epica avventura nel cuore di un’America dura e selvaggia. Continua a leggere per scoprire di più sull’uscita di Red DEAD REDEMPTION 2, con dettagli sull’aggiornamento di lancio e su come aiutarci a migliorare costantemente la tua esperienza di gioco fornendoci ...

Red Dead Redemption 2 : Rockstar ringrazia i 3024 membri dei team di sviluppo : Mancano ormai solo 3 giorni all'arrivo di Red Dead Redemption 2, e Rockstar Games sta tirando le somme di quello è attualmente è stato il progetto più ambizioso con cui si è messa alla prova.Come riporta PlayStationlifestyle, Rockstar coglie l'occasione per ringraziare pubblicamente tutti i team che hanno lavorato al titolo, rendendo questo mastodontico progetto pura realtà.Vale la pena ricordare che Red Dead Redemption 2 uscirà il 26 ottobre ...

Red Dead Redemption 2 : un nuovo trailer presenta i contenuti in esclusiva temporale per PS4 : Qualche tempo fa vi avevamo parlato di una manciata di contenuti in esclusiva temporale di Red Dead Redemption 2, che saranno disponibili con un mese di anticipo per gli utenti PS4.Il nuovo trailer pubblicato oggi da Rockstar e Sony, riportato da DualShockers, mostra in azione questi contenuti, che se ricordate includono alcuni elementi estetici come un completo per Arthur, una sella, un destriero e un revolver esclusivo. L'abito Il Fuorilegge ...