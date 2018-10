RDS Stadium | concerto per Genova 17-18 novembre

romadailynews

(Di giovedì 25 ottobre 2018) RDSper17-18– All’RDSsi terrà il 17 e il 18undi beneficenza a favore degli sfollati per il crollo del ponte Morandi. Alè prevista il 17 la partecipazione di: Ex-Otago, membri de Lo Stato Sociale, Canova, Motta, Willie Peyote, Rezophonic e molti altri. Il giorno dopo, parteciperanno: I Ministri, Meganoidi, Punkreas, Modena City Ramblers, Zibba, Omar Pedrini, Sadist, Era Serenase e molti altri. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro e il ricavato dell’evento verrà donato al Comitato degli Sfollati di Via Porro e Via Del Campasso. Tale donazione verrà tramutata in buoni spesa resi disponibili per le famiglie sfollate, nelle attività commerciali della zona e quindi toccate sensibilmente dalla tragedia della caduta del ponte Morandi. In caso si volesse fare una donazione (nel caso non vi fosse ...