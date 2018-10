Rds e TivùSat lanciano la prima social tv Il presidente Alessandro Picardi | Valore

huffingtonpost

: Rds e TivùSat lanciano la prima social tv. Il presidente Piccardi: Valore aggiunto per pubblico e editori -… - zazoomblog : Rds e TivùSat lanciano la prima social tv. Il presidente Piccardi: Valore aggiunto per pubblico e editori -… - turiniale : RT @HuffPostItalia: Rds e TivùSat lanciano la prima social tv. Il presidente Piccardi: 'Valore aggiunto per pubblico e editori' https://t.c… - HuffPostItalia : Rds e TivùSat lanciano la prima social tv. Il presidente Piccardi: 'Valore aggiunto per pubblico e editori' -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) La musica e le hit più in voga del momento, accompagnate dai contenuticondivisi dagli stessi artisti che le compongono. Si chiama RDSTv, ed è il primo canale interattivo della televisione italiana, nato dalla collaborazione tra Rds e TivùSat.Per capire di cosa si tratta, da oggi basta sintonizzarsi sul canale 50 del telecomando TivùSat. Il classico streaming audio è accompagnato infatti da una serie di input visivi contestuali (immagini e video) tratti dai profili ufficiali Instagram e Facebook dei cantanti presenti nella playlist selezionate da RDS per il proprio pubblico. Una regola che varrà anche per il sito di Rds e per gli speaker protagonisti delle varie fasce di conduzione, dai cui profiliverrà 'saccheggiata' una selezione di contenuti ad hoc.Un percorso cominciato anni fa con l'introduzione della cosiddetta ...