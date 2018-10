: • Cyber News • #Ravennate,cede invaso: tecnico disperso - Cyber_Feed : • Cyber News • #Ravennate,cede invaso: tecnico disperso - NotizieIN : Ravennate,cede invaso: tecnico disperso - TelevideoRai101 : Ravennate,cede invaso: tecnico disperso -

Unè precipitato nelle acque del fiume Ronco a causa del parziale crollo della diga-all'altezza di San Bartolo, frazione alle porte di Ravenna, che in quel momento stava ispezionando. La ricerca dell'uomo è stata affidata ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono presenti anche i tecnici della linea elettrica in quanto si teme che il cavo dell'alta tensione da 15mila volt che attraversa la diga si sia spezzato e possa rappresentare un pericolo per i soccorritori.(Di giovedì 25 ottobre 2018)