ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Ravenna, cede diga-invaso sul fiume Ronco e un tecnico della protezione civile precipita in acqua: disperso https://t.… - SilviaGiomi : RT @fattoquotidiano: Ravenna, cede diga-invaso sul fiume Ronco e un tecnico della protezione civile precipita in acqua: disperso https://t.… - PietroMorelli6 : RT @fattoquotidiano: Ravenna, cede diga-invaso sul fiume Ronco e un tecnico della protezione civile precipita in acqua: disperso https://t.… - Noovyis : Un nuovo post (Ravenna, cede diga-invaso sul fiume Ronco e un tecnico della protezione civile precipita in acqua: d… -

(Di giovedì 25 ottobre 2018) Stava ispezionando laall’altezzafrazione di San Bartolo, a, quando partestruttura ha ceduto a causa di una frana. Per questo unto nelle acque dele ora è disperso. La ricerca è stata affidata ai sommozzatori dei vigili del Fuoco arrivati a bordo di un gommone e calatisi da una gru. L’uomo ha 50 anni ed era il sorvegliante dei fiumiregionale. Sul posto, oltre allae alle forze dell’ordine, sono presenti anche i tecnicilinea elettrica: si teme che il cavo dell’alta tensione da 15mila volt che attraversava lasi sia spezzato con conseguente potenziale pericolo per i soccorritori. La struttura che ha ceduto si trova lungo il trattoStatale 67 ravegnana, chiuso temporaneamente al traffico a scopo precauzionale per dei movimenti franosi ...