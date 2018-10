Rally per Milano e gli altri mercati europei

Rally Frosinone – Aperte le iscrizioni per la 1ª edizione della corsa : Aperte le iscrizioni alla 1ª edizione del Rally della Provincia di Frosinone: ecco i ‘segreti’ delle prove speciali e le dichiarazioni dei protagonisti Si sono Aperte le iscrizioni alla 1° edizione del Rally della Provincia di Frosinone, in configurazione Rally Day, i concorrenti che vorranno partecipare alla competizione organizzata da HP Sport, avranno tempo sino al tardo pomeriggio del 16 novembre per scaricare dal sito di ...

Rally Catalogna 2018 : Neuville - Ogier e Tanak in lizza per l’iride. C’è Loeb nel ruolo di outsider! : Ci siamo. Da domani prenderà il via l’edizione 2018 del RallyRACC Catalunya-Rally de Espana, ultimo show europeo prima della chiusura del Mondiale in Australia. Un appuntamento posteriore a quello in Galles, dove le sorprese non sono mancate. Thierry Neuville (Hyundai) si presenta ai nastri di partenza in vetta alla graduatoria generale con 7 lunghezze di vantaggio sul francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) e 21 sull’estone Ott Tanak ...

Rally - 42° Trofeo Maremma – Che sfortuna per Lorenzo Sardelli : un guasto alla macchina ne compromette la gara nel finale : Lorenzo Sardelli veloce e sfortunato al Trofeo Maremm. Il 24enne pisano di Forcoli, si é dovuto fermare poco prima dell’arrivo per un guasto meccanico, in una gara che aveva dominato sino dalle prime battute Una vera e propria doccia fredda, il finale di gara del 42. Trofeo Maremma, lo scorso fine settimana a Follonica (Grosseto), per Lorenzo Sardelli, sua terza gara stagionale, di nuovo al volante della Peugeot 208 R2 preparata ...

Piazza Affari : Rally per Parmalat : Ottima performance per l' azienda di Collecchio , che scambia in rialzo del 2,67%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Parmalat mantiene ...

Rally - 42° Trofeo Maremma – Successo per Michele Rovatti e Valentina Catone sulla Peugeot 207 S2000 : Michele Rovatti, in coppia con Valentina Catone, al loro esordio sulla Peugeot 207 S2000, vincono il 42° Trofeo Maremma Il pisano Michele Rovatti, in coppia con la bolognese Valentina Catone, al loro esordio con una Peugeot 207 S2000, hanno vinto oggi il 42° Trofeo Maremma, la gara che ha anche assegnato il titolo del Campionato Regionale Aci Sport di Rally 2018. Un plateau di ricco di qualità sia di piloti che di vetture ha caratterizzato ...

New York : Rally per Kansas City Southern : Effervescente Kansas City Southern , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,44%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Tennis - paura per David Nalbandian : incidente durante una corsa di Rally : David Nalbandian si sta dedicando al rally dopo aver lasciato il mondo del Tennis, l’argentino è stato però vittima di un brutto incidente Ricordate David Nalbandian? L’ex Tennista argentino ha lasciato l’attività agonistica ormai da un po’ di tempo, dedicandosi alle corse di rally che lo appassionavano da tempo. Proprio durante una di queste corse, più precisamente la gara di Entre Rios, il buon Nalbandian ha avuto ...

Il Rally Valtiberina allunga il percorso fino ad Asciano e alle crete senesi : La notizia è una di quelle che hanno fatto "notizia". Il mondo dei Rally nazionali, gli appassionati cultori dell'essenza delle corse su strada, quindi dello sterrato, hanno già espresso il loro ampio consenso. E con essi anche gli addetti ai lavori. ...

Mondiale Rally - La Toyota conferma l'arrivo di Meeke per il 2019 : Lo avevamo anticipato qualche giorno fa e oggi è arrivato l'annuncio ufficiale: Kris Meek tornerà a correre nel Mondiale Rally e lo farà al volante della Yaris WRC, unendosi al team Toyota Gazoo Racing insieme a Tänak e Latvala.Tre equipaggi per puntare al titolo. L'ambizioso progetto della Toyota comincia sempre più a concretizzarsi e il costruttore giapponese, nel rush finale di questa stagione, è in testa al campionato costruttori. Ma per il ...

New York : Rally per Movado : Protagonista la big statunitense degli orologi di lusso , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,07%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Campionato Italiano Rally - ottavo posto per Gianluca Tosi nella 36ª edizione del Due Valli di Verona : Il pilota reggiano, affiancato da Alessandro Del Barba, è tornato nel Campionato Italiano Rally, debuttando su una Ford Fiesta R5, seconda esperienza con una vettura di quella categoria, sfociata con un risultato di prestigio Gianluca Tosi ha decisamente scritto un altro importante capitolo della propria carriera sportiva, lo scorso fine settimana, al 36° Rally “Due Valli” a Verona, ultima prova del Campionato Italiano Rally. Il pilota ...

Paolo Andreucci campione italiano Rally per l'11.ma volta : Partito da una posizione di leggera inferiorità in classifica di campionato, il pilota della 208 T16 ufficiale di Peugeot Sport Italia riesce a erodere secondi preziosi per creare un distacco dagli ...

Rally Legend : dominio sammarinese tra le 'Historic'. Per la parata e la prova speciale 'The Legend' folla delle grandi occasioni : Luca Santolini, accompagnati da Marco Podeschi, Segretario allo Sport. Presenti anche Cristian Forcellini, Vice Presidente del CONS, assieme al membro del C.E. Luciano Scarponi. La terza e ultima ...

Italiano Rally - Undicesimo titolo tricolore per Andreucci : Luca Rossetti ha vinto il Rally Due Valli, dominando la corsa veronese a bordo della sua Hyundai i20 NG R5. Alle sue spalle si è piazzato Andrea Crugnola, con la Ford Fiesta R5, mentre in terza posizione troviamo Paolo Andreucci. Il pilota della Peugeot, grazie a questo piazzamento a podio, ha conquistato il suo Undicesimo titolo tricolore.La gara. stata una lotta tiratissima quella del Due Valli, nella quale ben quattro piloti si sono ...